В одном из направлений россияне ждут нового генерала: какие задачи должен выполнить

Российское командование поставило перед своими войсками цель до 1 ноября занять Купянск и Купянск-Узловой в Харьковской области, однако эта операция провалилась. Об этом в эфире Freedom сообщил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко.

Купянск

По его информации, россияне стремились захватить Купянск-Узловой и левобережную часть Купянска, чтобы создать плацдарм для будущего форсирования реки Оскил. Однако благодаря успешным действиям украинских Сил обороны этого сделать не удалось.

Впрочем, по его словам, на 24 ноября противника нет ни в Купянске-Узловом, ни в левобережном Купянске.

После очередных провалов российское командование начинает реорганизовывать свои подразделения.

“После того, как они не могут выполнить задание, они начинают ждать какого-нибудь приезжающего генерала, проводит строевой осмотр. Периодически эти генералы попадают под наши удары, получают ранения. После проведения строевого осмотра генерал едет, а в строй жесткой системой принуждения идут повара, обслуживающий машины персонал, другой персонал по обеспечению российских оккупационных войск. Они пытаются собрать всех, кого можно, чтобы сформировать резерв, которым будут пополнять штурмовые подразделения”, — рассказал командир батальона.

По его словам, в последние недели из-за непогоды россияне не используют легкобронированную технику, поскольку она массово уничтожается украинскими артиллерией, противотанковыми средствами и дронами. При этом, как отметил военный, на поле боя враг теряет 90% техники. до передовой по 12 км лесопосадками.

“Он пытается сделать то же, что делал в свое время в Авдеевке, в Волчанске. На тех направлениях, где противник может применять интенсивную авиацию, происходит одно и то же. Это уничтожение нашей жилой застройки, уничтожение наших сел с помощью этих боеприпасов”, — отметил Федоренко.

По словам Федоренко, разрешение США на удары по территории РФ высокоточным оружием может снизить активность российской авиации. Он отметил, что враг понимает, что аэродромы, с которых взлетают их самолеты, будут находиться под нашим контролем. Это заставит их перемещать авиацию, уменьшая возможности для атак на Украину, добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что россияне готовят масштабное наступление на Запорожье.



