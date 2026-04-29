Война с Россией В одном из городов БпЛА атаковал больницу: уничтожены отделения и страшные разрушения
В одном из городов БпЛА атаковал больницу: уничтожены отделения и страшные разрушения

В результате обстрела ранены, сейчас экстренные службы ликвидируют последствия атаки и документируют нанесенные разрушения.

29 апреля 2026, 08:40
Клименко Елена

В ночь на 29 апреля российские войска снова совершили воздушную атаку на юг Украины, под ударом оказалась Одесская область, в том числе Измаильский район. Об этом сообщили в оперативном штабе Измаильской райгосадминистрации.

В одном из городов БпЛА атаковал больницу: уничтожены отделения и страшные разрушения

Фото: из открытых источников

По информации местных властей, вражеские силы нанесли удары по инфраструктурным объектам города Измаил. В результате обстрела зафиксировано разрушение, среди поврежденных объектов оказалось здание районной больницы, которое получило значительные повреждения. Атака вызвала также травмирование людей, однако точное количество пострадавших уточняется.

В настоящее время на местах работают экстренные службы. Спасатели и коммунальные бригады занимаются ликвидацией последствий удара, расчисткой завалов и фиксацией разрушений для последующего документирования преступления.

Воздушная тревога в регионе длилась почти два часа — с 00:43 до 02:37. В настоящее время мониторинговые ресурсы сообщали о движении групп ударных беспилотников типа "Шахед", входивших в сторону Одесщины из акватории Черного моря. Именно они, по предварительным данным, были использованы при атаке.

Это очередной эпизод массированных ударов по украинским регионам в ту ночь. Параллельно обстрелам подверглись и другие области, в частности Сумщина, где дроны попали по жилым кварталам, повлекшие пожары, а также Харьков, где в результате атаки пострадало гражданское лицо.

Ситуация в Измаильском районе остается напряженной, местные власти продолжают оценивать масштабы разрушений и последствия удара.

