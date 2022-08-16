Международный экспертный клуб и рейтинговое агентство ElitExpert решили поддержать гуманитарные и волонтерские организации Одесской области в сложные времена новой отечественной войны, когда люди уже устают помогать другим. На сайте Национальной рейтинговой платформы проходило народное онлайн-голосование . Следовательно, организаторы опубликовали его результаты.

В Одесской области выбрали лучших волонтеров и благотворителей (фото из открытых источников)

Чтобы снова привлечь внимание общества к волонтерскому движению, с 1 по 15 августа проходило голосование за лучших благотворителей и волонтеров Одесского региона, список которых ранее сформировал Международный экспертный клуб, рейтинговое агентство ElitExpert и независимые эксперты.

Важно отметить, что все представленные в списке организации уже являются победителями, потому что из многих претендентов в рейтинг вошли только те гуманитарные организации, чья история полностью прозрачна и не вызывает никаких сомнений, а нынешняя деятельность мотивирует и вдохновляет общество в условиях войны.

Но, тем не менее, оргкомитет отдал право определить лучших из лучших украинцев – выбрать именно тех, кому они доверяют больше всего.

Отдельно Международный экспертный клуб и рейтинговое агентство "ЭлитЭксперт" искренне благодарит за помощь в составлении рейтинга и всестороннюю информационную поддержку телеграмм-каналы "Одесса, как она есть" , "Курс Одесса" , "Одесса Инфо" , "Одесса без цензуры" , "Подслушано Одесса" , интернет-издания "Одесса онлайн" , "Волнорез" и др.





Первое место в народном голосовании с уверенным отрывом занял Благотворительный фонд "Держи" . Заметим, что это очень молодой фонд, образовавшийся после начала полномасштабной войны.

Как говорит основатель фонда Юлия Федорова, все началось с телеграмм-канала "Взаимопомощь 7:40", который она со своими друзьями создала на третий день войны. Идея чата заключалась в том, чтобы люди, которые хотят помогать, и люди, которым нужна помощь, находили друг друга — именно это позже выросло в благотворительный фонд "Держи".

Уже через неделю чат превратился в сообщество из нескольких сотен людей, которые постоянно общались между собой и поддерживали друг друга: привозили еду, лекарства, помогали добраться до Одессы или искали снаряжение для военных. Затем начали подтягиваться спонсоры из разных стран: Германии, Польши, Австралии, Израиля и т.д.

Фонд помогает защитникам на фронте, переселенцам, одиноким мамам, многодетным семьям, пожилым людям, а также бездомным животным и приютам. К этому времени БФ "Держи" помог уже нескольким тысячам человек.

Второе место - у Благотворительный фонд "Южный берег" Натальи Карташевой (Пранжу).

Наталья стала волонтером в апреле 2014 года, когда верные присяге украинские военнослужащие вышли из Крыма и прибыли в Одессу. Военные оставили там все: дома, квартиры, вещи, и в Одессе нуждались практически всего, вплоть до носков.

"Я увидела в Facebook новость, что ребятам нужны вещи, собрала, что смогла и привезла нашим военным и их родным. Так и началось мое волонтерство", – говорит Наталья.

Пик деятельности фонда пришелся на 2014-2016 годы, затем ситуация с обеспечением армии стабилизировалась и большой потребности в волонтерах уже не было. Но после 24 февраля фонду пришлось, к сожалению, открывать второе дыхание.

Как и раньше, главное направление фонда – это помощь ВСУ. Фонд долгое время сотрудничает с Морским пограничным отрядом, измаильскими пограничниками, а также с 35 и 36 находящимися на переднем крае фронта бригадами на Херсонском направлении.

"Ребят я знаю с 2014 года, и как шучу – с ними я свое волонтерство начала, с ними я хочу его закончить, снабдив всем необходимым", отмечает Наталья.

На третью строчку рейтинга украинцы поставили Благотворительный фонд "Корпорация монстров" — организацию, которая в представлении не нуждается. Фонд, руководимый Екатериной Ножевниковой, знают и ценят по всей Украине, а тысячи спасенных людей чуть ли не молятся на работников фонда.

Организация начала свое существование с группы неравнодушных горожан с Одесского форума в 2014 году. С того же времени фонд всегда на острие атаки – переселенцы, воины АТО, дорогие операции тяжелобольным детям, инвалиды, одинокие пенсионеры… Но по-настоящему большое уважение и всеобщее доверие "Корпорация монстров" заработала в 2020-2021 гг. с приходом пандемии короны не в последнюю очередь именно самоотверженная деятельность фонда спасла одесскую систему здравоохранения от коллапса в первые волны пандемии.

Поэтому – редкий случай! — деятельность фонда подмечена и государством. Екатерина Ножевникова сейчас – Почётный гражданин Одесской области, президент наградил ее Орденом Княгини Ольги, а любая политическая партия мечтает видеть ее в своих рядах.

Четвертое место – у молодого Благотворительного фонда "Курс Одесса" . Учредители фонда – Виктор Пантюк, владелец оптовой компании и официальный представитель ряда торговых марок в Украине, Валерий Поволоцкий, одесский предприниматель и общественный деятель, а также Татьяна Борисова, ассистент продюсера онлайн-курсов. До начала полномасштабного вторжения они не знали о существовании друг друга, но после 24 февраля желание помочь защитникам страны свело их вместе в телеграмм-канале "Курс Одесса", результатом чего стали сотни добрых дел.

Учредители подчеркивают, что сначала они даже не собирались официально зарегистрироваться — думали, сейчас помогут, а там и война скоро закончится. Но не суждено.

Отдельное направление их работы – Николаев. Совместно с Николаевской военной администрацией фонд помог вывезти из Николаева десятки тысяч человек. Кроме этого, в связи с катастрофической ситуацией с питьевой водой в городе, туда было передано более 100 тонн воды.

На пятое место рейтинга украинцы поставили Благотворительный Фонд "Платинум Добро Украина" .

Уже через несколько дней после начала российского нашествия на территории автосалона "Platinum avto" был открыт волонтерский центр, главной целью которого стало предоставление экстренной и всесторонней помощи в день обращения. Без бюрократических проволочек, только на основе листового заявления. Участники организации собирают продукты питания, одежду, обувь, для самых маленьких — подгузники, смеси, помогают переселенцам, беременным, многодетным и семьям с детьми-инвалидами.

Члены фонда гордятся тем, что на 1 июля ими было распределено более 288 тонн гуманитарной помощи на 20 тысяч человек.

Шестое место – у Адвокатского волонтерского центра при Совете адвокатов Одесской области.

Начав свою деятельность в качестве помощи адвокатам, призванным в ряды ВСУ, центр постепенно расширял свою деятельность, оказывая поддержку ветеранам адвокатуры, семьям с детьми, внутренне перемещенным лицам, больницам и госпиталям, воинским частям. Центр предоставляет бесплатную юридическую помощь, волонтеры центра готовят еду для военных, осуществляют огневую и тактичную подготовку адвокатов, формируют и развозят продуктовые наборы, медикаменты, оказывают финансовую помощь.

Из почти 3500 адвокатов, имеющих зарегистрированное рабочее место на территории Одесской области, 167 активно работают в центре и центре.

Как отмечают сами волонтеры-адвокаты, уже многие месяцы они живут и спят с телефонами в руках и работают 24/7.

Седьмое место занял БФ "Мечта свободных людей" . Это тоже очень молодая организация, которая сформировалась в Суворовском районе Одессы только после начала вторжения 24 февраля.

В первые дни войны, когда все находились в растерянности и неопределенности, жители поселка Котовского и ближайших районов добровольно собрались на территории ТЦ Сити-Центр и оперативно начали подготовку к обороне Одессы. Они готовили "коктейли Молотова", формировали патрули, боролись с мародерством — несли стражу бок о бок с правоохранительными органами.

Люди начали сносить им гуманитарную помощь, которую они сортировали и отправляли бойцам на передовую и блокпосты.

В результате все это вылилось в одну из крупнейших волонтерских организаций в Одессе, насчитывающую около 130 волонтеров. Все они до войны были людьми разных профессий: учителя, филологи, артисты, психологи, бухгалтеры, предприниматели, строители, водители, киношники… Сегодня все они объединены общей целью и делают одно дело — приближают Украину к Победе.

На восьмое место онлайн-пользователи поставили Волонтерский штаб "Одесса как она есть" — организацию, выросшую из одноименного популярного Телеграмм-канала с более чем 300 тысячами подписчиков.

Как рассказывает Максим Дибров, руководитель штаба, "сначала были сообщения в нашем телеграмм-канале от людей, кому нужна помощь и тех, кто эту помощь может оказать. Тогда мы поняли, что это то, чего сейчас не хватает одесситам. Уже через 5-6 часов со мной связались с ВМС Украины и попросили собрать питьевую воду для пострадавших возле военного порта. Только за первый день Штабу удалось собрать 8 тонн воды, а на следующий день, кроме воды, мы уже собирали гигиенические средства и продукты".

Волонтеры "Одесса как она есть" помогают вынужденным переселенцам и беженцам. В Штабе рассказывают: выбрали это направление, потому что за время войны удалось хорошо наладить поставки продуктов, одежды, лекарств, горячих обедов.

Сейчас в Штабе работают более 120 волонтеров, а ежедневно туда обращаются от 200 до 300 переселенцев.

Девятую строчку рейтинга занял Благотворительный Фонд "Одесса Бриз" .

С начала марта этот фонд помогал в укреплении блокпостов Одессы, а также с первых дней вторжения покупал продукты первой необходимости, которые доставлялись в Одесскую и Николаевскую области.

Сейчас члены фонда помогают переселенцам из других городов с переездом и жильем; закупают необходимую амуницию для ТРО и ВСУ (все кроме оружия): это каски, защита, сумки, спальники, бронежилеты и др.; спасает жизнь раненым, снабжая их лекарствами и психологической поддержкой, ежедневно развозят гуманитарную помощь в горячие военные точки Николаевщины.

Замыкает первую десятку лучших волонтеров и благотворителей по версии онлайн-пользователей World Central Kitchen .

Это не одесская, а Международная гуманитарная организация, которая обеспечивает людей бесплатными горячими блюдами и продуктами во время стихийных бедствий, эпидемий, военных конфликтов. Но мы решили добавить их в список, поскольку с начала полномасштабного вторжения России в Украину организация успешно работает в Одесском регионе.

World Central Kitchen кормит горячей едой наших воинов, медиков, бойцов ТРО, спасателей и простых людей, пострадавших от войны.

Основатель организации шеф-повар Хосе Андрес лично посещает украинские города и раздает питание. Впоследствии в Одессе, наряду с Киевом, Львовом, Днепром и другими городами было принято решение производить продуктовые наборы для людей, нуждающихся в этом.





Вторую десятку открывает благотворительный фонд " Безграничные возможности " бизнесмена и мецената Юрия Дегаса. Именно его компания в июне прошлого года открыла в Одессе современный инклюзивный пляж, где вся территория подстроена к нуждам людей с ограниченными физическими возможностями.

До войны фонд как раз и занимался помощью инвалидам, однако после 24 февраля, как и многие, расширил сферу своей деятельности на переселенцев и военнослужащих.

Кроме того, фонд успешно ведет Программу гуманитарной помощи нуждающимся в городе Николаеве и области – во-первых, потому, что именно Николаев сейчас защищает весь юг и сдерживает врага, а во вторых – это родной город основателя фонда.

12 место – у общественной организации "Вера, Надежда, Любовь" .

Это организация с древней историей, и в отличие от вышеперечисленных, основными направлениями ее работы является профилактика и оказание помощи и поддержки людям, живущим с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом, а также реабилитация девушек и молодых женщин, пострадавших от различных форм насилия; психологическое и юридическое консультирование пострадавших от домашнего насилия Кроме того, организация консультирует и проводят встречи и семинары по предотвращению торговли людьми, идентификации потерпевших и оказанию помощи жертвам такой торговли.

Во время войны организация продолжает заниматься тем самым с поправкой на военное время: тем более что проблема выросла в несколько раз – число украинцев, в частности украинских детей, насильственно вывезенных в Россию, уже измеряется десятками тысяч.

На 13-й строке народного голосования — Благотворительный фонд "Каритас Одесса УГКЦ" , основанный еще в 2005 году и входящий в одну из крупнейших международных сетей благотворительных организаций в Европе и мире.

Сеть "Каритас" имеет более чем 115-летнюю историю и объединяет 165 национальных организаций из 200 стран мира, независимо от вероисповедания.

Работа фонда в Одессе сфокусирована на 4 направлениях: здравоохранение; помощь кризисным детям, молодежи и семьям; социальные проблемы миграции; работа с последствиями гуманитарного кризиса

Более 15 лет фонд занимается одинокими пожилыми людьми в программе "Домашний уход", оказывает поддержку ВИЧ-инфицированным взрослым и детям. С 2009 г. занимается противодействием торговле людьми и реинтеграцией пострадавших от этого преступления. Кроме того, фонд ведет активную просветительскую деятельность, позволяющую не только работать с последствиями, но и предупреждать распространение проблем в украинском обществе.

На 14 место участники народного голосования поставили Благотворительный фонд "Тропа домой".

Как и их коллеги выше, Фонд оказывает социальную помощь женщинам и детям, пострадавшим от семейного насилия или лицам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Сейчас, в связи с военными действиями, фонд также отправляет на фронт гуманитарную помощь, а главное — предоставляет временное убежище беженцам с детьми с оккупированных территорий и лицам, страдающим домашним насилием. Людей размещают в собственном приюте под названием "Дом волонтерской помощи "Тропа домой".

Кроме того, организация оказывает помощь в виде продуктовых наборов малоимущим семьям-переселенцам, поселившимся в сельской местности Одесской области, и семьям погибших воинов.

Сейчас на попечении фонда находятся 2045 семей вынужденно переселенных с территорий, где ведутся сейчас или велись военные действия.

15 место – у общественной организации "Новая Жизнь". Христианская миссия "Новая Жизнь" в течение 11 лет работает с людьми без определенного места жительства и теми, кто стал заложником обстоятельств. Для большинства подопечных приютов миссия стала последней надеждой на выживание, где они обнаружили крышу над головой, еду, уют и просто человеческое отношение.

В Одессе работает четыре приюта для разрушенных семей, инвалидов 1 и 2 категории и пожилых людей, оставленных на произвол судьбы. Всего в приютах проживает 187 человек, 43 из них — инвалиды, нуждающиеся в постоянном уходе.

С начала войны организация открыла проект "Помощь беженцам во время военной агрессии" и еженедельно вывозила на молдавско-украинскую границу мамочек с детьми и пожилых людей. Также с начала войны Миссия оказывает помощь людям, пострадавшим от войны, в виде гуманитарного набора и предметов первой помощи. Десятки тысяч жителей маленьких городков по всей стране и наиболее пострадавших городов (Харьков, Запорожье, Николаев) ежедневно получают помощь.

На 16-м месте рейтинга лучших – Волонтерский центр "Мамы Одессы" .

Волонтеры организации помогают одиноким мамам, многодетным семьям, людям с инвалидностью и переселенцам, которых война заставляет покинуть родительский дом.

С первого дня войны центр уже оказал помощь более 3600 семьям.

Но основное направление работы фонда, как понятно из его названия, — это все же дети.

"Мы делаем упор на детей, потому что они будущее нашей Украины, потому что ребенку не скажешь: "Прости, идет война, сегодня оставайся без ужина", потому что новорожденного нельзя накормить вареным картофелем, а нужна специальная смесь для кормления" — говорят о свою деятельность волонтеры.

17 место занял Благотворительный фонд "European foundation for Ukraine" .

Еще в первый день войны 24 февраля его основатель, журналист-расследователь Григорий Козьма передал для нужд ВСУ два собственных бронированных автомобиля стоимостью более $20 000.

Основатель Фонда несколько лет был советником Главы Галацкого муниципалитета (Румыния), поэтому наладил плодотворное сотрудничество с европейскими партнерами. За первые два месяца войны было совершено около 10 рейсов в гуманитарные хабы Румынии через переправу Исакча-Орловка. Общий объем оказанной украинцам помощи в этот период составил более 100 000 евро.

На данный момент Благотворительный фонд "Европейский фонд для Украины" вовлечен в реализацию проекта USAID "Укрепление общественного доверия" (UCBI III) для обустройства шелтеров (мест, где временно проживают лица, в результате войны оставшиеся дома) в Одесской и Николаевских областях.

Восемнадцатое место в рейтинге досталось Благотворительному фонду "Родной берег" .

Этот фонд, основанный политиками Михаилом Поживановым и Олегом Радковским, отличается от других тем, что тесно переплетен с партийной структурой ВО "Батькивщина".

Для доставки и координации потоков гуманитарной помощи из Европы в Одессе был создан Хаб, найдены складские помещения. Фонд также имеет свой грузовой транспорт, необходимый для доставки продукции в Одессу и ее распределения общинами области.

Сейчас "Родной берег" получает и развозит в общины Одесской области медицинское оборудование, препараты и медикаменты, средства гигиены и продукты питания.

Также фонд помогает нашим защитникам в ВСУ продуктами питания и решает для бойцов некоторые сложные потребности в техническом обеспечении.

Кроме этого, благодаря посольству Франции фонд получил финансирование программы по обеспечению людей горячими обедами. Каждый день 1900 жителей Одессы и Одесского района получают горячее питание.

На девятнадцатое место украинцы поставили БФ "Благородное дело" .

Основатель организации, предприниматель Сергей Шутов, кроме основной работы, до войны занимался массовыми социальными мероприятиями для детей из приютов и небогатых семей.

Но после начала полномасштабной войны он начал заниматься волонтерством и благотворительностью уже более масштабно.

Через несколько дней он переоборудовал собственные швейные ателье под работу с тяжелой тканью, и там начали отшивать тактические аптечки, плитоноски и форму для ВСУ и терробороны. Помимо помощи военным с формой и амуницией, фонд помогает пенсионерам, малообеспеченным и переселенцам. В основном это продукты питания и вещи первой необходимости.

Двадцатое место, согласно голосованию онлайн-пользователей, занял Фонд поддержки граждан Одессы "Ты – Украина" . Деятельность этого фонда началась еще в 1992 году и стала одним из первых, созданных в Одессе после обретения независимости. Одно время фонд обеспечивал бесплатным детским питанием школы и детсады города, затем в основном он занимался сферой медицины, сейчас, во время войны, фонд приобрел второе дыхание, дополнил свою философию.

В настоящее время фонд объединяет разные волонтерские организации в общий Хаб — современный и очень эффективный механизм помощи всему югу страны.

Одна из "фишек" фонда – это медикаменты, рюкзаки для парамедиков и тактические аптечки, а также ментальное здоровье: команда оказывает психологическую помощь всем нуждающимся.

Еще в начале войны организация подписала меморандум с только что образовавшимися маленькими фондами и волонтерскими организациями – фонд "Ти Украина" взял их под свои крылышки и помогает им гуманитарными грузами. Таким образом, сетка и география помощи становится гораздо больше.

С полным списком лучших гуманитарных организаций и волонтеров Одесской области можно ознакомиться на сайте Национальной рейтинговой платформы .





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