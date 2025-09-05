В Одессе 3 сентября состоялось прощание с павшими защитниками Украины, курсантами 4-го курса Института Военно-морских сил состоялось возле одесского Дома офицеров по улице Пироговской.

В Одессе простились с курсантами Института ВМС, погибшими от удара по кораблю «Симферополь»

Как передает издание "Думская", в последний путь героев пришли провести сотни одесситов: родственники, друзья и однокурсники.

Все трое – Иван Бондаренко, Никита Ластовичский и Александр Попов – погибли 28 августа, исполняя свой долг, в результате удара вражеского беспилотника по украинскому военному кораблю. Это произошло в районе Вилково Одесской области.

"Сегодня мы отправляем на небеса ангелов. И их мужество, их готовность защищать Родину – пример для всех нас, – сказал в своем прощальном слове военный капеллан Василий Вырозуб. — Быть курсантами сегодня — это мужество и отвага, значит быть на передовой в служении родной земле и быть готовыми к самопожертвованию ради свободы и мира в Украине".

Уроженцу Сараты Ивану Бондаренко в сентябре должен был исполниться 21 год. Он с юности избрал путь служения стране. Его друзья и преподаватели отмечали упорство, дисциплину и инициативность курсанта. Он совмещал теоретические знания с практическими навыками, пользовался авторитетом среди товарищей и был настоящей душой коллектива. Иван мечтал достичь высот в военно-морском деле и шел к своей цели решительно, оставаясь сильным и целеустремленным.

Николаевцу Никите Ластовицкому было 25. До поступления в институт проходил службу в одной из частей ВМС Украины и участвовал в боях за Мариуполь. Друзья и коллеги вспоминают его как человека с большим сердцем, преданного мужа и любящего отца четырехмесячного Артема. Никита выделялся высокой мотивацией, инициативностью и нестандартным мышлением. Он стремился помогать товарищам и усовершенствовался в изучении материальной части службы на корабле.

21-летний Александр Попов начал свой путь еще в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна, а затем продолжил обучение в институте ВМС. Преподаватели и сослуживцы упоминают его как дисциплинированного, целенаправленного и ответственного курсанта. Александр проявлял искренность и открытость людям, всегда умел поддержать и выслушать товарищей.

После церемонии панихиды гробы с героями были накрыты государственными флагами Украины и отправлены в места захоронения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство обороны России опубликовало видео, на котором, как утверждается, кадры поражения среднего разведывательного корабля "Симферополь" ВМС Украины российским быстроходным безэкипажным катером в устье реки Дунай.