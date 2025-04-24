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В областном центре выключат светофоры, чтобы можно было убегать от дронов

Военные разрешили выключить светофоры в Херсоне

сегодня, 15:00
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Недилько Ксения

В Херсоне областная военная администрация вместе с военными приняла решение временно выключить светофоры. Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает портал "Комментарии".

В областном центре выключат светофоры, чтобы можно было убегать от дронов

Светофор. Иллюстративное фото

"Это решение связано с высокой активностью российских дронов.

оккупанты продолжают охотиться на гражданские автомобили. Светофор останавливает машину, а значит, делает ее легкой мишенью для российских военных. Прошу водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными", – говорит руководитель ОВА.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что после длительной атаки по ключевому предприятию россиянам удалось уничтожить энергетический объект. Как следствие в городе анонсированы вынужденные отключения электроэнергии.

Александр Прокудин рассказал, что Россия атаковала энергетический объект, который снабжал жителей Херсона электроэнергией. По его словам, российская армия целилась в объект как из беспилотников, так и артиллерии.

"Россияне снова цинично нарушили договоренности и уже больше суток массированно бьют по одному из ключевых предприятий нашей энергетической инфраструктуры. По объекту, который обеспечивает город светом, оккупанты безжалостно били из артиллерии и дронов. Атаки из БпЛА — продолжаются до сих пор", — сообщил Прокудин.

Руководитель Херсонской ОВА рассказал, что утром российской армии удалось уничтожить один из объектов энергетической инфраструктуры.

"Наши военные всю ночь боролись, чтобы отразить вражеские удары. Однако к утру россияне добились своего, уничтожив энергетический объект", — добавил Прокудин.



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