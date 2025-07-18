В Донецкой области расширена территория, на которой будет действовать "долгий" комендантский час. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

В области Украины комендантский час продлится 20 часов: что известно

По словам главы области, такое решение было принято во исполнение директивы командующего ОСУВ "Хортица" – изменен перечень населенных пунктов, от которых до фронта меньше 10 км.

В этой части Донетчины комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00.

На остальной территории области, которая удалена от фронта более чем на 10 километров, комендантский час по-прежнему будет с 21:00 до 05:00.

Полный перечень населенных пунктов с "длинным" комендантским часом — ниже.

БАХМУТСКИЙ РАЙОН

Северская громада: Северск, Дроновка, Платоновка, Серебрянка, Григоровка, Свято-Покровское, Резниковка.

Соледарская громада: Васюковка, Бондарное, Пазено, Федоровка, Хромовка, Голубовка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Приволье, Выемка, Диброва, Липовка, Никифоровка, Федоровка Вторая.

Торецкая громада: Новоспасское, Щербиновка, Валентиновка, Дачное, Дилиевка, Крымское, Сухая Балка.

Звановская громада: Переездное, Звановка, Верхнекаменное, Кузьминовка.

ВОЛНОВАССКИЙ РАЙОН

Великоновоселковская громада: Богатырь, Андреевка, Константинополь, Новополь, Новоселка, Алексеевка, Зеленый Кут, Новоукраинка, Отрадное, Зеленое Поле.

Комарская громада: Привольное, Шевченко, Воскресенка, Федоровка, Комар, Перебудова, Камышеваха.

КРАМАТОРСКИЙ РАЙОН

Лиманская громада: Заречное, Торское, Ямполь, Редкодуб, Карповка, Новомихайловка, Липовое, Екатериновка, Новое, Терны, Ямполевка, Колодцы, Ивановка, Новосадово, Мирное, Среднее, Зеленая Долина, Ставки, Дробышево, Дерилово, Александровка, Новоселовка, Коровий Яр, Кривая Лука, Озерное, Диброва, Каленики, Рубцы, Лозовое, Волчий Яр, Шандриголово, Яцковка, Крымки.

Николаевская громада: Малиновка, Тихоновка.

Дружковская громада: Николаевка, Новопавловка, Софиевка

Константиновская и Ильиновская громады полностью.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Покровская громада: Покровск, Родинское, Троянда, Лысовка, Игнатовка, Даченское, Зеленое, Новопавловка, Новоукраинка, Рог, Сухой Яр, Чунишино, Шевченко, Гришино, Новоелизаветовка, Котляровка, Надеевка, Нововасиловка, Новооленовка, Новотройка, Новоалександровка, Волково, Зверево, Песчаное, Соленое, Леонтовичи, Котлино, Богдановка, Ясеново, Украинка, Троицкое, Серебряное, Преображенка, Орехово, Новоандреевка, Запорожье, Возрождение.

Гродовская громада: Николаевка, Казацкое, Луч, Новоэкономическое, Балаган, Федоровка, Николаевка, Михайловка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Елизаветовка, Новоторецкое.

Удачненская громада: Молодецкое, Муравка, Новониколаевка, Новосергеевка, Сергеевка, Удачное.

Мирноградская громада: Мирноград, Ровно, Красный Лиман, Сухецкое.

Добропольская громада: Доброполье, Белицкое, Водянское, Светлое, Новый Донбасс, Черниговка, Шевченко, Ганновка.

Шаховская громада: Вольное, Дорожное, Кучерив Яр, Новое Шахово, Торецкое, Шахово.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что информация об окружении бригады ВСУ на Купянском направлении не соответствует действительности.