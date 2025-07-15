В обещании Трампа передать Украине 17 Patriot нашли неожиданную проблему: что произошло

Ветеран войны и военный аналитик Алексей Гетьман выразил сомнение, что Украина получит все 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot в полной конфигурации с радиолокационными станциями, пусковыми установками и необходимым количеством ракет. Об этом он сказал в эфире Радио NV, комментируя недавнее заявление Дональда Трампа о возможной передаче комплекса Patriot Украине.

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"Хотелось бы, чтобы это действительно были 17 полноценных ЗРК, но в это верится слабо. Комплекс состоит не только из ракет — это еще и РЛС, которая выявляет цели, сопровождает их и передает данные на пусковые установки. На одном Patriot может быть от 4 до 8 пусковых. Гетман.

По его подсчетам, при таком количестве пусковых требуется не менее 500 ракет. Вероятность того, что Украине предоставят такой объем вооружения, аналитик оценивает как очень низкую.

Также Гетман добавил, что системы Patriot не будут применяться для борьбы с дронами-камикадзе типа "Шахед", поскольку это неоправданно дорого и неэффективно.

"Когда идет массированный обстрел — 700 'Шахедов', и мы будем использовать 700 ракет Patriot? Это уже фантастика", — подчеркнул он.

Напомним, президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что одна из стран готова передать Украине 17 ЗРК Patriot. Речь идет об уже подготовленных системах, которые могут быть отправлены в ближайшее время. Украина может получить все заявленное количество или большую часть.

Как уже писали "Комментарии", в Украине появился неожиданный союзник в стенах Белого дома – это Мелания Трамп. Хотя она и не имеет официального статуса во властных структурах, именно ее мнение является одним из самых весомых в ближайшем окружении президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине.