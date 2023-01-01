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В новогоднюю ночь россияне обстреляли Херсон и оставили людей без света

В результате вражеских обстрелов в новогоднюю ночь Херсон и окрестные населенные пункты остались без электроэнергии

сегодня, 08:51
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Автор:

Лиля Воробьева

Из-за обстрелов россиян в новогоднюю ночь жители Херсона и окрестные села остались без света. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление главы Херсонской ОВ Ярослава Янушевича в Telegram.

В новогоднюю ночь россияне обстреляли Херсон и оставили людей без света

Обстрел Херсона 1 января (иллюстративное фото из открытых источников)

Стало известно, что российские оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры. Следовательно, без электроснабжения – центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села.

Глава ОВА сообщил, что в ближайшее время энергетики начнут ремонтные работы.

Известно, что в новогоднюю ночь по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что поздравление с Новым годом от Путина получила только одна страна ЕС. Российский президент послал традиционные поздравления с Новым годом. Их получили 22 страны и территории. Среди списка была только одна страна, являющаяся членом Европейского союза. Поздравления от Путина получили преимущественно те страны, которые поддерживают действия президента России или сохраняют неопределенность и не осуждают российскую агрессию по отношению к Украине. Единственная страна ЕС, получившая приветствие от Путина, оказалась Венгрия, постоянно критикующая Европейский Союз за наложение санкций на Россию. Также приветствие от президента России среди стран Европы получили Беларусь и Сербия. Среди списка стран, которых Путин поздравил с Новым годом, оказались Казахстан, Сирия, Куба, Вьетнам, Боливия, Венесуэла, Азербайджан, Армения, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Среди прочего российский диктатор приветствовал непризнанные территории Абхазии и Южной Осетии. Кроме этого на сайте Кремля появилось приветствие к отдельным политическим деятелям. В список попали бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, скандальный премьер-министр Италии, Сильвио Берлускони и эксканцлер Германии Герхард Шрёдер.


 



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Источник: https://t.me/khersonskaODA/2842
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