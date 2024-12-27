В Новоазовске сбежали два оккупанта-зека: в городе нашли тело ребенка со следами насилия

Сегодня утром в оккупированном Мариуполе и районе проходит облава полицейских. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

"Облава" полиции в Мариуполе. Фото: скриншот из видео

По его данным, ищут военных беглецов. На днях с полигона под Новоазовском (оккупированный с 2014 г.) сбежали с оружием два контрактника – бывших заключенных.

Вчера начались облавы по селам Новоазовского района. Сегодня добавили Мариуполь и Мариупольский район.

После побега в Новоазовске под мостом было обнаружено тело ребенка со следами насилия. Предполагают, что к этому могут быть причастны беглецы, что добавило активности поиска.

"Только вчера писал о количестве российского СЗЧ, а уже сегодня видим последствия ухода "элиты РФ" из армии. Здесь даже нечего добавить", – резюмирует Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава российского МИД Сергей Лавров заверил, что все обстрелы, которые Россия наносит в ответ, производятся только по военным и стратегическим объектам, и отнюдь – по гражданским.

"20 декабря, когда ракеты ATACMS и Storm Shadow ударили по гражданским целям в Российской Федерации, мы ответили высокоточным оружием, перечисляю цели: по пункту управления Службы безопасности Украины, по Киевскому конструкторскому бюро "Луч", которое осуществляет проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун" и крылатых ракет и ракетных систем залпового огня, а также по позициям американского ЗРК "Патриот". Все цели поражены", – заверил Лавров.

Россиянин считает, что их армия поражает только те цели, из которых ведется обстрел по гражданским территориям и от которых гибнут мирные граждане в России.

"Цели для поражения на территории Украины мы подбираем исходя исключительно из угроз РФ. Военные объекты, объекты промышленно-оборонного комплекса, центры принятия решений в Киеве тоже могут быть, но отвечать по гражданским целям — это не в наших правилах" , – заявил Лавров.