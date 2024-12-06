В Николаевской области раздавались мощные взрывы: враг запустил ракеты Х-59

Вчера вечером оккупанты выпустили ракеты из самолетов по Николаевской области, из-за чего произошли разрушения и погиб человек в собственном доме. Об этом сообщил в утренней сводке глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Иллюстративное фото

Вознесенский район:

Вчера, 5 декабря, в 16:36 г. Вознесенск испытал вражеский ракетный удар. Предварительно, россияне атаковали ракетами типа "X-59/X-69", которые были сбиты силами противовоздушной обороны. В результате боевой работы и падения обломков повреждено около 30 жилых домов, автомобиля и линии электропередач. В настоящее время осуществляются работы по восстановлению электроснабжения. Погиб 74-летний мужчина, который в это время находился в собственном доме.

Николаевский район:

Вчера, 5 декабря, в 10:00 и 12:57 враг атаковал дронами типа FPV Куцурубскую громаду. Пострадавших нет.

Также сегодня ночью, 6 декабря, в 02:58 под вражескими минометными обстрелами находилась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.

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В Нижнем Новгороде на площади 8,4 тысячи "квадратов" горит производственно-складское здание на Московском шоссе, сообщает российское МЧС.

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