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«В Николаевской гимназии №6 ученикам выдают бейджи с надписью «Мой папа ухилянт»: что известно

Российская пропаганда снова распространяет фейки об Украине

сегодня, 16:26
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Недилько Ксения

"Мой папа ухилянт". Фото этого бейджа с именем школьника распространяют российские роботы в TikTok и Telegram. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.

«В Николаевской гимназии №6 ученикам выдают бейджи с надписью «Мой папа ухилянт»: что известно

Фейковый бейдж

На самом деле: информация о том, что в школах Николаева детям выдают бейджи с подобной надписью и подвергают их травле, является фейком, распространяемым российской пропагандой, подчеркивают в Николаевской гимназии №6.

В комментарии проекта "По ту сторону новостей" секретарь гимназии Надежда Крапчина отметила, что ученик по бейджу по имени "Михаил Павленко" – вымышленный персонаж:

"По алфавитке даже сейчас проверила, был ли у нас Павленко Виталий, окончил 11 класс в 2015 году. Больше Павленко не было".

Кроме того, подобные ложные сообщения уже появлялись ранее, в частности, относительно школ в Виннице, добавляют на сайте гимназии.

«В Николаевской гимназии №6 ученикам выдают бейджи с надписью «Мой папа ухилянт»: что известно - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские власти сообщают об атаке ВСУ на Энгельс Саратовской области, однако заявляют, что обстрел был произведен по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Якобы информация об обстреле детских садов и школ в Энгельсе была заявлена губернатором региона Романом Бусаргиным, пишут прокремлевские ресурсы. 20 марта Сил обороны Украины поразили аэродром "Энгельс", который россияне используют в том числе для ракетных атак по территории Украины. В результате удара враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования, в том числе и вследствие вторичной детонации, уточнили в Генштабе ВСУ.



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