В Николаеве оккупанты ударили по жилому дому: люди оказались под завалами

В Николаеве в результате ночной атаки БпЛА произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Возник пожар. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Последствия обстрела Николаева. Фото: ГСЧС

По состоянию на 06:00 спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1948 г.р. Пострадали 5 человек, в том числе подросток.

Разрушены два этажа, другие – повреждены. Из-под завалов спасены две женщины, одна госпитализирована в тяжелом состоянии, с другой работают психологи.

Эвакуировано 210 жителей.

Привлечены 45 спасателей, 9 ед. техники, экстренные службы, Красный Крест, полиция.

Пиротехники обследовали 3 локации – опасных предметов не обнаружено.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью Россия нанесла массированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, крылатых ракет типа "Калибр", Х-101, Х-59/69 и баллистических ракет. Воздушная тревога звучала на территории всей Украины, работала ПВО. О последствиях атаки по Украине, а также о средствах поражения, которые были задействованы и сколько было сбито, позже сообщат Воздушные Силы обороны Украины.

Как сообщает портал "Комментарии", большинство средств поражения – ракеты и "шахеды" летели на Киев и Киевскую область, в результате чего произошли масштабные разрушения, а также есть погибшие и раненые. По данным начальника Киевской ОВА Николая Калашника по состоянию на 5 утра, в Киевской области в результате вражеской атаки этой ночью погибли три человека.