Молниеносная Курская операция ВСУ проходит в рамках международного права и права Украины на самообороны. И все заявления Кремля о пересечении очередных красных линий выглядят просто забавно. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью "Общественному" рассказал посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут, ранее бывший директором разведывательного департамента Генеральной службы разведки и безопасности при министре внутренних дел Нидерландов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"За последние два года Россия много раз предупреждала о красных линиях. Проблема с красной линией заключается в том, что вы узнаете ее пересечение только тогда, когда ее пересекаете. НАТО и Украина тщательно изучают, где расположены эти линии. Если вы посмотрите на военную. поддержку, которую Украина получила с 2022 года, и на поддержку, которую Украина получает сейчас, возникает много вопросов о том, существуют ли эти красные линии вообще. Я думаю, если и были какие-то красные линии, то Россия действительно несколько раз их передвигала. Пока мы можем лишь констатировать, что не пересекли ни одной красной линии. Может быть, их и не существует", — рассказал посол.

Дорхаут добавил, что Нидерланды не устанавливали никаких ограничений на использование оружия, которое передают ВСУ, что является очередным подтверждением того, что не нужно даже учитывать какие-то "красные линии" Москвы. Кроме того, подчеркнул дипломат, между нашими странами действует меморандум о финансовой поддержке украинских оружейных производителей.

Читайте на портале "Комментарии" — партнеры Украины должны перестать вести дискуссии, стоит ли помогать Украине давать отпор агрессору, и разрешить использовать предоставленное оружие для ударов по территории России. Важнейшей красной линией, пересекшей Путин, было полномасштабное вторжение в Украину. Такое заявление в интервью Bloomberg сделала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

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