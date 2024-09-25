В Нидерландах усомнились, что красные линии Путина действительно существуют: что заявили

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Кравцев Сергей
Молниеносная Курская операция ВСУ проходит в рамках международного права и права Украины на самообороны. И все заявления Кремля о пересечении очередных красных линий выглядят просто забавно. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью "Общественному" рассказал посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут, ранее бывший директором разведывательного департамента Генеральной службы разведки и безопасности при министре внутренних дел Нидерландов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Дорхаут добавил, что Нидерланды не устанавливали никаких ограничений на использование оружия, которое передают ВСУ, что является очередным подтверждением того, что не нужно даже учитывать какие-то "красные линии" Москвы. Кроме того, подчеркнул дипломат, между нашими странами действует меморандум о финансовой поддержке украинских оружейных производителей.
Читайте на портале "Комментарии" — партнеры Украины должны перестать вести дискуссии, стоит ли помогать Украине давать отпор агрессору, и разрешить использовать предоставленное оружие для ударов по территории России. Важнейшей красной линией, пересекшей Путин, было полномасштабное вторжение в Украину. Такое заявление в интервью Bloomberg сделала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.
Также издание "Комментарии" сообщало – боится ли НАТО перейти "красные линии" РФ: что ответили в Альянсе.
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