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В НАТО заявили о неотвратимости уничтожения России: что произошло

Россия активизирует свои оборонные мощи, и это требует особого внимания со стороны НАТО.

сегодня, 16:10
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Клименко Елена

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в случае попытки России вторгнуться на территорию Альянса, ответ будет решающим и уничтожающим. При этом он подчеркнул, что страны-члены должны увеличить расходы по обороне.

В НАТО заявили о неотвратимости уничтожения России: что произошло

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: 24 Канал

"Если Путин захочет напасть на НАТО, ему лучше даже не пробовать. Он потерпит поражение. Реакция будет абсолютно сокрушительной, ведь мы хорошо знаем, насколько мощным является оборонный потенциал Альянса", — отметил Рютте во время пресс-конференции.

Он также обратил внимание на то, что Россия активизирует свои оборонные мощи и это требует особого внимания со стороны НАТО. Кроме того, Рютте отметил, что Китай также активно наращивает свой военный потенциал, в частности, производство ядерных боеголовок и развитие военно-морского флота, что может значительно превысить усилия Запада.

"Мы должны помнить об этом. Нам нужно увеличить расходы на оборону, усилить помощь Украине и быть готовыми защищаться, если возникнет необходимость", — подчеркнул он.

Увеличение расходов на оборону стало важным вопросом для стран НАТО, особенно после многочисленных призывов Дональда Трампа, президента США к союзникам усилить свои расходы на оборону. Трамп также угрожал применить давление на страны, не выполняющие финансовые обязательства перед Альянсом. В январе он предложил повысить оборонные расходы до 5% ВВП.

Как уже писали "Комментарии", генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласился с президентом США Дональдом Трампом в Гренландии. В частности, в вопросе обороны.

"Когда речь идет об обороне в Арктике, Трамп прав. Что я считаю очень хорошо, то это то, что премьер-министр Дании немедленно начал переговоры с президентом Трампом. По сути, речь шла о высокой актуальности обороны на крайнем севере", — отметил Марк Рютте.



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