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В НАТО удивили неожиданным прогнозом по урегулированию войны в Украине

Генсек Альянса подчеркнул, что Украине нужно пройти путь к миру шаг за шагом

сегодня, 07:45
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Клименко Елена

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью турецкому агентству Anadolu выразил надежду на сдвиги в направлении мирного урегулирования войны в Украине уже в ближайшие недели.

В НАТО удивили неожиданным прогнозом по урегулированию войны в Украине

Фото: из открытых источников

По его мнению, в течение следующих 10–15 дней при поддержке и лидерстве президента Владимира Зеленского появятся реальные возможности для продвижения на пути к завершению конфликта между Россией и Украиной.

Рютте подчеркнул ключевую роль Турции в этом процессе. Он отметил, что Анкара является важным партнером в рамках Альянса, а президента Реджепа Эрдогана назвал сильным и авторитетным лидером, которого ценят союзники по НАТО.

Он также добавил, что мир должен быть достигнут поэтапно с последовательными действиями для стабилизации ситуации.

"Нужно постепенно, шаг за шагом, приближать Украину к устоявшемуся миру", — подчеркнул Рютте.

Напомним, 15 апреля Марк Рютте совершил неожиданный визит в Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Во время встречи стороны обсудили не только вызовы безопасности для Украины, но и общую безопасность европейского региона.

Ранее Рютте заявил, что Россия должна продемонстрировать готовность прекратить агрессию. В то же время, по его словам, инициатива по прекращению войны сейчас находится в руках Москвы, которая до сих пор не проявляет достаточной воли к миру. Он также отметил активные усилия НАТО и США в попытках остановить конфликт.

Как уже писали "Комментарии", Соединенные Штаты выразили нежелание видеть президента Украины Владимира Зеленского среди участников саммита НАТО, который состоится 24 июня в Гааге.



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