В НАТО озадачили заявлением о перемирии между Украиной и Россией

Украина и Россия имеют право отказаться от условий перемирия, однако Кремль должен доказать свою подлинную готовность к прекращению огня. Такое мнение высказал глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в интервью для "РБК Украина".

Фото: 24 Канал

Военный отмечает, что агрессором является именно Россия, несмотря на любые вымышленные Москвой оправдания своих действий. Драгоне также подчеркивает, что Кремль неоднократно нарушал предварительные соглашения.

"Поэтому необходимо тщательно оценивать любые предложенные условия. Украина уже выразила готовность к прекращению огня, теперь слово за Россией. Она должна доказать, что действительно намерена достичь продолжительного мира", — отметил адмирал.

По его словам, в любых переговорах каждая из сторон имеет право не только выдвигать, но и отказываться от определенных условий.

Как известно, замглавы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Укринформу" сообщил, что Россия отказалась обсуждать прекращение атак на гражданские объекты во время переговоров в Эр-Рияде. Он отметил, что Киев настаивал на запрете обстрелов гражданской инфраструктуры, но российская делегация заявила, что у него нет мандата для обсуждения этого вопроса.

"Мы отдельно обсуждали гражданскую инфраструктуру — жилые дома, школы, детсады и т.д. Однако Россия, по информации с американской стороны, отказалась говорить об этих вопросах, аргументируя, что не имеет мандата для их обсуждения", — пояснил Жовква.

Как уже писали "Комментарии", соглашение о перемирии на Черном море не касается военных кораблей России, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.