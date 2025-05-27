В НАТО назвали 3 страны, активно помогающие России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в войне России против Украины Москва получает активную помощь из трех стран: Китай, Иран и КНДР. По его словам, ключевым партнером РФ стала КНР.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Марк Рютте, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в американском городе Дэйтон, отметил, что некоторые страны помогают России в войне против Украины, в частности Рютте выделил Китай.

"Китай является ключевым посредником в войне России против Украины, снабжая товарами двойного назначения и помогая обходить санкции", — заявил Рютте.

Генсек ООН также указал, что кроме Китая Москве также помогают еще две страны. Россия получает от Северной Кореи военную помощь в обмен на технологии, в то время как Иран за свои услуги получает российские деньги, которые использует для финансирования дестабилизационных движений на Ближнем Востоке.

"Эти четыре страны действуют сообща. Мы не должны быть наивными", — призвал Рютте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, какие страны помогают России в войне против Украины. По словам президента, Путин получает снаряды, оборудование и военных из КНДР. Также России помогают Иран и Китай. В КНР ответили на обвинение указав, что если бы была помощь Китая, то ситуация на поле боя была бы другая.

"Комментарии" писали, что Китай отреагировал по заявлению Зеленского о количестве воюющих на стороне России китайских солдат на войне в Украине. В Пекине отметили, что они не являются "инициатором кризиса в Украине" и призывали к окончанию войны по дипломатическому пути.