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В НАТО назвали 3 страны, активно помогающие России

Марк Рютте рассказал, как Северная Корея, Иран и Китай помогают России в войне на Украине.

сегодня, 08:45
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Автор:
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Slava Kot

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в войне России против Украины Москва получает активную помощь из трех стран: Китай, Иран и КНДР. По его словам, ключевым партнером РФ стала КНР.

В НАТО назвали 3 страны, активно помогающие России

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Марк Рютте, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в американском городе Дэйтон, отметил, что некоторые страны помогают России в войне против Украины, в частности Рютте выделил Китай.

"Китай является ключевым посредником в войне России против Украины, снабжая товарами двойного назначения и помогая обходить санкции", — заявил Рютте.

Генсек ООН также указал, что кроме Китая Москве также помогают еще две страны. Россия получает от Северной Кореи военную помощь в обмен на технологии, в то время как Иран за свои услуги получает российские деньги, которые использует для финансирования дестабилизационных движений на Ближнем Востоке.

"Эти четыре страны действуют сообща. Мы не должны быть наивными", — призвал Рютте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, какие страны помогают России в войне против Украины. По словам президента, Путин получает снаряды, оборудование и военных из КНДР. Также России помогают Иран и Китай. В КНР ответили на обвинение указав, что если бы была помощь Китая, то ситуация на поле боя была бы другая.

"Комментарии" писали, что Китай отреагировал по заявлению Зеленского о количестве воюющих на стороне России китайских солдат на войне в Украине. В Пекине отметили, что они не являются "инициатором кризиса в Украине" и призывали к окончанию войны по дипломатическому пути.



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Источник: https://www.repubblica.it/esteri/2025/05/26/diretta/guerra_ucraina_russia_news_oggi-424629005/
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