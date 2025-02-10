В Мюнхене на конференции будет звучать позиция России: как это возможно

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Ткачик Олеся
После завершения Мюнхенской конференции по безопасности может состояться визит в Украину спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога, а затем встреча американского лидера с Владимиром Зеленским. Только после этого можно будет говорить о презентации мирного плана Трампа, заявил в эфире 24 канала политолог Олег Рыбачук.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, в Мюнхене присутствуют президент Украины Владимир Зеленский и ключевые представители международной команды Трампа. В рамках конференции ожидается первая встреча Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Венсом.
Как говорит эксперт, на полях конференции будет проходить множество встреч и консультаций – вероятно, их будут сотни. Хотя, добавляет Рыбачук, все они будут носить неформальный характер, это не значит, что на них не будут приниматься важные для нас решения и не будет формироваться политический курс.
При этом Рыбачук отметил, что важно то, что в Мюнхене не будет официальной российской делегации. В то же время, по словам аналитика, там могут быть представители, которые будут передавать определенные месседжи от Москвы, хотя они не обязательно напрямую связаны с Кремлем.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США Дональд Трамп после первых недель в должности президента США начал высказывать более реалистичные позиции, а во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным мог занять более жесткую риторику.
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