В Мюнхене на конференции будет звучать позиция России: как это возможно

После завершения Мюнхенской конференции по безопасности может состояться визит в Украину спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога, а затем встреча американского лидера с Владимиром Зеленским. Только после этого можно будет говорить о презентации мирного плана Трампа, заявил в эфире 24 канала политолог Олег Рыбачук.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, в Мюнхене присутствуют президент Украины Владимир Зеленский и ключевые представители международной команды Трампа. В рамках конференции ожидается первая встреча Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Венсом.

Как говорит эксперт, на полях конференции будет проходить множество встреч и консультаций – вероятно, их будут сотни. Хотя, добавляет Рыбачук, все они будут носить неформальный характер, это не значит, что на них не будут приниматься важные для нас решения и не будет формироваться политический курс.

При этом Рыбачук отметил, что важно то, что в Мюнхене не будет официальной российской делегации. В то же время, по словам аналитика, там могут быть представители, которые будут передавать определенные месседжи от Москвы, хотя они не обязательно напрямую связаны с Кремлем.

"Поэтому после Мюнхена – визит Келлога в Украину. Возможно, потом будет в Москву, не знаю. После Мюнхена, вероятнее всего, мы можем ожидать встречу Трампа с Зеленским. Потому что эту встречу анонсировал президент США. Это все будет финишной прямой для того, чтобы можно было говорить о возможности официальной презентации плана Трампа по Украине", — сказал аналитик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США Дональд Трамп после первых недель в должности президента США начал высказывать более реалистичные позиции, а во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным мог занять более жесткую риторику.







