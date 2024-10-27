В МВФ заявили, что война в Украине затянется

В Международном валютном фонде (МВФ) прогнозируют, что война в Украине затянется, отметил директор Европейского департамента МВФ Альфред Кэммер в интервью Голосу Америки . Он подчеркнул, что Россия продолжает уничтожать украинскую инфраструктуру, нанося ущерб не только экономике, но и населению.

Альфред Кэммер (фото из открытых источников)

Кэммер отметил, что партнеры Украины активно работают над смягчением негативных последствий войны. Он выразил надежду, что украинцы могут остаться в Украине, несмотря на вызовы, с которыми они сталкиваются.

"Но я очень надеюсь, и это тоже надежда правительства, что украинцы смогут остаться в Украине, они сделают все возможное, чтобы украинцы не были вынуждены покидать свою страну".

Он также пояснил, что снижение прогноза роста украинской экономики на следующий год обусловлено продолжительностью конфликта. Несмотря на значительную солидарность со стороны Европы, принимающей беженцев из Украины, основным вызовом остается то, что война может продолжаться дольше, нанося еще больший вред.

Кеммер акцентировал внимание на необходимости сохранения макростабильности и внедрения структурных реформ для обеспечения среднесрочного успеха Украины даже в контексте войны.

"В рамках программы мы продолжим смотреть на макростабильность, больше уделять внимание структурным реформам, включая доходы на среднесрочную перспективу и готовить эту основу для успеха Украины в среднесрочной перспективе. Это стратегический приоритет. Над этим все еще нависает тень ужасающей войны", — резюмировал Кеммер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что МВФ изменил прогноз для Украины до 2029 года . Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара по отношению к гривне к 2029 году. Отметки в 50 гривен доллар достигнет в 2028 году, то есть на год позже, чем финансисты прогнозировали раньше.