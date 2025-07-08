В Москве уже хотят новых переговоров с Украиной: какой ультиматум получил Киев

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Россия выразила готовность к участию в третьем раунде переговоров с Украиной. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

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По словам Фидана, такое заявление последовало после его разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Москва заявила об открытости нового этапа диалога. Сейчас мы ожидаем официальный ответ от украинской стороны, контакт с Киевом продолжается", — отметил он.

При этом турецкий дипломат уточнил, что российская сторона выразила ряд предварительных условий, которые, по ее мнению, предстоит решить до начала дальнейших переговоров. Он подчеркнул, что перед стартом нового этапа переговоров делегациям обеих стран еще предстоит согласовать важные детали, чтобы можно было говорить о конкретных результатах.

Первый раунд переговоров между Украиной и Россией прошел 16 мая в Стамбуле. Тогда удалось достичь договоренности по обмену пленными по формуле "1000 на 1000". Это стало первым практическим результатом после продолжительного дипломатического застоя.

Второй раунд переговоров состоялся 2 июня также в Стамбуле, длился около часа и проходил при посредничестве Турции. После него Анкара заявила, что усматривает признаки прогресса в диалоге между сторонами.

В связи с этим Анкара выражает надежду, что третий раунд переговоров состоится в ближайшее время. Турция и дальше выступает активным посредником в мирном процессе, пытаясь сохранить баланс в отношениях как с Киевом, так и с Москвой.

Как уже писали "Комментарии", президент Чехии Петр Павел заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассматривает Дональда Трампа как единственного возможного партнера по переговорам о войне в Украине. По мнению Павела, такая позиция Кремля является намеренной попыткой исключить европейские государства из мирного процесса, сообщает BBC.