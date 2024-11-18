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В Москве раздавались взрывы: что известно

Мэр столицы страны-агрессора сообщил, что «все сбили»

18 ноября 2024, 07:34 comments5054
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Недилько Ксения

Сегодня ночью неизвестные БПЛА атаковали города России. Об этом сообщили в оккупационном Минобороны.

В Москве раздавались взрывы: что известно

Иллюстративное фото

По данным советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, в промежуток между 00:30 до 01:10 БПЛА атаковали Брянск и Брянский район. Официальный Брянск сообщает об ущербе 45 БПЛА самолетного типа.

Около 3:00 Б п ЛА сбивали в Раменском и Павлово-Посадском районе Москвы.

"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отбита атака летевшего на Москву беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Силами ПВО Минобороны в Павлово-Посадском городском округе сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", – написал мэр Москвы Собянин.

"Поскольку официально "все сбили", последствия и реальные цели будет понятно позже после работы OSINT - исследователей и официальных сообщений наших Сил обороны", — написал Андрющенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В России нервничают по поводу разрешения бить по их территории

В России занервничали по поводу разрешения США и других стран для Украины бить дальнобойным оружием вглубь Российской Федерации.

"Зеленский уже угрожает ракетами на фоне сообщений о разрешении Байдена бить ATACMS вглубь территории России, заявляя, что "удары наносят не словами" и "ракеты скажут сами за себя". При этом Axios со ссылкой на источник отмечает, что США проинформировали Украину о решении разрешить такие удары около трех дней назад. Кроме того, по информации собеседника издания, разрешение на использование Киевом ракет ATACMS распространяется только на Курскую область" , – пишет пропагандистское издание РИА-новости.



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