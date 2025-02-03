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В Москве произошел взрыв: кто из известных предателей мог погибнуть (ОБНОВЛЕНО)

Взрыв произошел на северо-западе Москвы, есть пострадавшие

сегодня, 12:08
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Недилько Ксения

В ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы произошел взрыв. По данным ASTRA, предположительно взорвалась граната или СВУ на основе гранаты. В результате ранены пять человек, один человек погиб.

В Москве произошел взрыв: кто из известных предателей мог погибнуть (ОБНОВЛЕНО)

Место взрыва. Фото: ASTRA

При взрыве в элитном ЖК в Москве погиб один из жителей, зашедший в подъезд с охранниками. По данным близкого к силовикам канала, консьерж дома утверждает, что раньше видел этого человека по телевизору.

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва. У погибшего при взрыве в московском ЖК повреждено лицо, его личность устанавливается.

Среди пострадавших при взрыве в ЖК "Алые паруса" – охранники и консьержка.

Предварительно, ликвидированным в Москве мужчиной может быть предатель Украины и криминальный авторитет из Горловки Армен Саркисян, пишет ряд СМИ.

В Москве произошел взрыв: кто из известных предателей мог погибнуть (ОБНОВЛЕНО) - фото 2

В ASTRA также отмечают, что владельцы квартиры, где жил погибший, сообщили, что сдавали квартиру Армену Саркисяну, президенту Федерации бокса так называемой "ДНР" и создателю батальона "Арбат". Год назад у него был конфликт с кадыровцами.

Армен "Горловский" Саркисян известен как организатор банд "титушек", охотившихся на участников Евромайдана. Он является фигурантом дела по убийству украинского журналиста Вячеслава Веремия.

Кроме того, как пишет Baza, один из пострадавших, 49-летний Олег К., находился в базе Миротворца.

Подтверждений этой информации пока нет.

Обновлено: Состояние четырех человек, пострадавших из-за взрыва в Москве, оценивается как тяжелое, сообщили в московском департаменте здравоохранения.

Обновлено: Армен Саркисян, вероятно, выжил при взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве, — росСМИ. "РИА Новости" пишут, что Саркисян в коме и ему ампутировали ногу.

Между тем издание "Известия" сообщает, что охранник Саркисяна, вероятно, коллаборант и бывший сотрудник крымского МВД Олег Касперович получил контузию, раны головы, шеи, пальцев руки.

У двух других телохранителей — переломы костей голени. ТАСС также писало о том, что один из охранников погиб.

Информация обновляется.



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