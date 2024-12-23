В Москве произошел пожар, а в Ростове отключают на ночь интернет: при чем здесь Украина

Сегодня в российских городах снова неспокойно, наблюдатели сообщают о новых воздушных атаках, в частности в Таганроге Ростовской области. Об этом пишет советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, который мониторит ситуацию.

Пожар в Москве. Фото: Петр Андрющенко

Так, по его данным в Ростовской области после недели атак БПЛА со вчерашнего дня ограничили интернет и мобильную связь с 00:00 до 05:00 по Московскому времени.

"Боятся корректировок и своевременных "видосиков". Смешные, но напуганные", – пишет Андрющенко.

Также по его данным, в Москве загорелся склад с пластиковыми изделиями, пожар распространился на 300 квадратных метров и угроза взрыва.

"Москва. Южное Бутово ул. 1-я Горловская. Вдруг загорелся склад. Уже 300 квадратов приятного огонька. Но, на удивление, предупреждают о возможности взрыва. На складе с пластиковыми изделиями. Интересные взрывающиеся пластиковые изделия. Что это может быть и при чем здесь "сво"?" – задается вопросами Андрющенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что россияне массово перебрасывают технику: зафиксированы новые отметки, кроме Z и V. Новая отметка на военной технике зафиксирована в Мариуполе, теперь это круг, или буква "О". Грузовики двигались на север Донецкой области по направлению Розовско-Пологовской агломерации. Об этом сообщает советник городского головы Мариупольского по данным Мариупольского сопротивления.

"Фиксируем усиление ПВО системами С-300 в западной и северо-западной части Мариупольского района. Россияне пытаются усилить защиту Ростовской области. Системы перемещают днем, не скрывая факт перемещения, что указывает на определенную спешку прикрыть ночью", – отмечает Петр Андрющенко.