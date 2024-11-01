В Москве большой спрос на антидроновую сетку: детали

В Москве активно стали использовать антидроновую сетку. Оккупанты публикуют фото, на котором виден один из нефтеперерабатывающих заводов в столице государства-агрессора, полностью затянутый антидроновой сеткой.

НПЗ в Москве. Фото: росСМИ

Напомним, что НПЗ в Капотне ранее был атакован дронами, в результате чего была повреждена установка "Евро+".

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За прошедшую ночь более 80 БпЛА самолетного типа атаковали территорию государства-агрессора. Об этом заявили в оккупационном Минобороны РФ.

Там сообщили, что это были попытки "киевского режима совершить террор" и заявили, что все "перехвачено и уничтожено".

Итак всего "уничтожено" оккупантами 83 беспилотных летательных аппарата:

36 БПЛА "сбиты" над территорией Курской области,

20 – над территорией Брянской области,

12 – над территорией Республики Крым,

восемь – над территорией Воронежской области,

четыре – над территорией Орловской области,

три – над территорией Белгородской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты выпустили около десяти ракет по Одесщине: есть попадания по спасателям

Около десяти ракет разных видов враг выпустил по Одесщине. Под ударом оказалась пожарная часть. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает портал "Комментарии".

Двое спасателей, бежавших в укрытие после объявления воздушной тревоги, получили ранения. Сейчас мужчины в больнице, им оказывается вся необходимая помощь.

Повреждения получили пожарные автомобили и пожарная часть.

"Террористический акт россиян против тех, кто спасает людей", – отметили в ГСЧС.