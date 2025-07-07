logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Московской области РФ громко: какой объект попал под атаку дронов
commentss НОВОСТИ Все новости

В Московской области РФ громко: какой объект попал под атаку дронов

Под атакой беспилотников оказался российский завод в Московской области.

7 июля 2025, 09:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Краснозаводский химический завод, расположенный в Московской области России, попал под атаку беспилотников. На этом заводе россияне производят взрывчатые вещества и компоненты для ракетного вооружения РФ.

В Московской области РФ громко: какой объект попал под атаку дронов

Украинский дрон. Фото из открытых источников

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил, что дроны совершили атаку на Краснозаводской химический завод.

"В московской области РФ атакован Краснозаводский химический завод. Там производят взрывчатые вещества, порох, компоненты для боеприпасов и ракетного вооружения", — заявил Коваленко.

По его словам, атакуемый беспилотниками завод представляет собой одно звено в технологической цепи обеспечения российской армии, в том числе баллистическими ракетами, артиллерийскими снарядами и РСЗО.

7 июля россияне в соцсетях сообщали о звуках дронов и взрывах, публикуя видео, в том числе и моменты попаданий по АТ "Краснозаводской химический завод". По их данным, утром в городе раздалось около семи "хлопков", а на некоторых видео был виден дым над местами взрывов. Детали о последствиях атаки на российское предприятие и его повреждения остаются неизвестными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что БПЛА атаковали Москву и Ростовскую области России в начале июля. В сети начали активно распространять фото и видео, на которых виден столб черного дыма над российскими городами после атаки дронов.

Также "Комментарии" писали, что Генштабе раскрыли детали массированного удара, который превратился в "адский" прилет в РФ. Был атакован аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области РФ,



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости