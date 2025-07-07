В Московской области РФ громко: какой объект попал под атаку дронов

Краснозаводский химический завод, расположенный в Московской области России, попал под атаку беспилотников. На этом заводе россияне производят взрывчатые вещества и компоненты для ракетного вооружения РФ.

Украинский дрон. Фото из открытых источников

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил, что дроны совершили атаку на Краснозаводской химический завод.

"В московской области РФ атакован Краснозаводский химический завод. Там производят взрывчатые вещества, порох, компоненты для боеприпасов и ракетного вооружения", — заявил Коваленко.

По его словам, атакуемый беспилотниками завод представляет собой одно звено в технологической цепи обеспечения российской армии, в том числе баллистическими ракетами, артиллерийскими снарядами и РСЗО.

7 июля россияне в соцсетях сообщали о звуках дронов и взрывах, публикуя видео, в том числе и моменты попаданий по АТ "Краснозаводской химический завод". По их данным, утром в городе раздалось около семи "хлопков", а на некоторых видео был виден дым над местами взрывов. Детали о последствиях атаки на российское предприятие и его повреждения остаются неизвестными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что БПЛА атаковали Москву и Ростовскую области России в начале июля. В сети начали активно распространять фото и видео, на которых виден столб черного дыма над российскими городами после атаки дронов.

Также "Комментарии" писали, что Генштабе раскрыли детали массированного удара, который превратился в "адский" прилет в РФ. Был атакован аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области РФ,