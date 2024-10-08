В Молдове задержан один из кремлевских идеологов «СВО»: ему грозит пожизненное

Служба безопасности совместно с иностранными партнерами и Госпогранслужбой провела спецоперацию, в ходе которой задержала Дмитрия Чистилина – кремлевского идеолога вооруженной агрессии россии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.

Задержанный Чистилин. Фото: Офис Генпрокурора

Фигурант является помощником экс-советника путина Сергея Глазьева, одного из главных "модераторов" захвата Крыма, Донецкой и Луганской областей и разработчика "Стратегии информационной войны", которая оправдывала полномасштабное вторжение россии в Украину.

В течение 2016-2024 годов Чистилин подготовил для кремля ряд "аналитических материалов", в которых поддерживал вооруженную агрессию россии и "интеграцию" временно оккупированных районов Украины в состав россии.

Оказывая помощь российским спецслужбам, злоумышленник стал автором многочисленных публикаций, направленных на проведение информационных диверсий против нашего государства.





Также Чистилин активно участвовал в продвижении интересов кремля за пределами россии. Среди прочего он организовывал вмешательство в избирательные процессы в странах Восточной и Центральной Европы в пользу москвы.

Действуя якобы от имени украинской общественности фигурант принимал участие в проведении так называемых круглых столов в европейских странах. В ходе таких мер он распространял кремлевские нарративы, надеясь уменьшить поддержку Украины со стороны западных партнеров.

После участия Чистилина в одном из таких "форумов" он был задержан во взаимодействии с правоохранителями Республики Молдова, когда он пытался вернуться в москву через территории третьих стран.

Благодаря комплексным мероприятиям фигурант, покинувший Украину еще до начала полномасштабного вторжения в рф, сейчас находится под стражей и получил подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

▪ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время документируются факты оказания им содействия военной разведке россии, в частности в создании механизмов для обхода санкций, введенных против россии.

Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.