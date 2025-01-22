В мире уверены, что Украина не победит на поле боя: что решил сделать Трамп

20 января президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней какую-либо помощь другим странам, в том числе и Украине. Кроме того, стало известно, что в США уволили или отстранили военных, кто отвечал за помощь Украине, потому что будет "новый формат отношений США с Украиной". Как считает политолог Роман Пономаренко, такие решения Трампа и его команды достаточно логичны.

Дональд Трамп

По его словам, сейчас в США состоится аудит всех международных проектов на предмет целесообразности их для интересов Америки. Поэтому, по мнению эксперта, украинские власти должны сделать все, чтобы заинтересовать республиканцев США в дальнейшей поддержке Украины. И сделать это не пустыми словами об "обороне демократии", а реальными действиями и проектами.

"К тому же формат отношений действительно нужно перезагрузить. Потому что предыдущий завел Украину в стратегический тупик без каких-либо перспектив", — добавил эксперт.

Также он обратил внимание еще на одну важную новость о том, что Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней.

"На самом деле вполне логично, особенно в контексте того, что мало кто в мире сейчас уверен, что Украина сможет одержать победу на поле боя в нынешних условиях (и при предыдущем формате сотрудничества с США). Потому будут договариваться. По крайней мере, пытаться", — заявил Пономаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп принял чрезвычайный указ о заморозке любой международной помощи со стороны США на 90 дней, пока не будут проведены внутренние реформы. В то же время, это не означает, что Украина останется без поддержки в течение этого периода.



