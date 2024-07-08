В Минздраве рассказали о последствиях обстрела "Охматдета": пострадали врачи и дети

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Лиля Воробьева
В результате российского ракетного удара по "Охматдету" известно более 50 раненых. Большинство из них – врачи.
Обстрел "Охматдета" (фото из открытых источников)
Новую горку подробности рассказали в Минздраве.
В сообщении говорится, что с таном на данный момент, в результате атаки на Охматдет известно о 2 погибших и более 50 пострадавших.
Погибшие — врач и родственник одного из пациентов медицинского учреждения. Также 7 детей получили ранения, из них 4 госпитализированы.
"В момент ракетной атаки в "Охматдете" находилось более 600 пациентов и, по меньшей мере, столько же — работников больницы. Эвакуация пациентов продолжается", — говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что полное разрушение испытал корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций (где детям проводят диализ) НИСЛ "Охматдет". И другие помещения
"В старом хирургическом корпусе выбиты почти все окна, получили значительные повреждения два хирургических и два соматических отделения, отделение интенсивной терапии и операционный блок. В новом, построенном только недавно, корпусе повреждено 12 отделений, из них 8 — хирургических, 5 — онкологических, реанимации, операционный блок, отделение радиологии и лучевой терапии Утрачена также часть единственной в стране онкогематологической лаборатории", — сообщили в Минздраве.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько людей погибло, ранено и спасено из-под обломков. Во время ракетных атак по Украине 8 июля, в частности поразивших помещение детского медицинского учреждения "Охматдет", погибли 36 человек, а 140 получили ранения. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, выразив соболезнования близким погибших и раненых.
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isabella ethan
сегодня, 04:18
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читач
8 июля 2024, 22:32
Щоб їх Божа кара не минула! Всіх: і тих, хто пускав ракети, і тих, хто наводив, і тих, хто віддавав накази, і тих, хто зловтішається зі смертей дитячих і руйнувань. Як його по копійці, на пожертви той корпус гірко будували!