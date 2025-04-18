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В Минобороны РФ сообщили, куда целились в Украине сегодня утром

Россияне сообщили, куда били в Харькове, Сумах, Днепре и Николаеве

сегодня, 13:43
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Недилько Ксения

Сегодня ночью и ранним утром оккупанты атаковали Украину беспилотниками и ракетами разных типов. Во враждебном Министерстве обороны РФ заявили, что избивали исключительно по "военным целям" и все "цели поражены".

В Минобороны РФ сообщили, куда целились в Украине сегодня утром

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов и объектов инфраструктуры военных аэродромов Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – заявили во вражеском ведомстве.

Всего, как заявлено, с 12 по 18 апреля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены девять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, ракет, ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, центры подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харькове более 5 тысяч окон были выбиты в результате обстрела ракетами типа "Искандер", который утром 18 апреля подвергся Основянскому району. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Игорь Терехов, передает портал "Комментарии". По его словам, в результате вражеской атаки были ранены 98 человек, в том числе шестеро детей. Среди пострадавших есть пациенты в тяжелом состоянии. Один человек погиб.

В Днепре в результате ракетной атаки повреждены фитнес-центр, гостиница и офис. В Подгородном загорелась сухая трава. Изуродованные частные дома и теплицы. В Новоалександровской громаде горело имущество в хозяйственном сооружении. Пожар был потушен. Никто не пострадал. По Никопольщине агрессор избивал дронами-камикадзе, обстреливал из РСЗО "Град". Страдали Никополь, Мировская и Марганецкая громады. Избиты многоэтажка, частный дом, авто, линия электропередач и газопровод.

В Сумах россияне ударили дронами по кондитерскому цеху, где выпекали куличи. Как следствие, погиб приехавший за продукцией мужчина и пострадала женщина.



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