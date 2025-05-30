В министерстве обороны РФ в своем стиле прокомментировали недавние массированные ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины. В частности, придерживаясь пропагандистского стиля, в Москве заявили, что в ответ на активизацию действий Вооруженных сил Украины в течение последней недели российские войска совершили серию мощных атак по украинским объектам.

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По словам представителей ведомства, речь идет о пяти массированных и двух групповых ударах, которые якобы были нанесены высокоточным оружием и ударными дронами.

Согласно информации российской стороны, ударам подверглись якобы военные предприятия, склады оружия, аэродромы, объекты радиотехнической разведки, спутниковой связи, а также места, где хранились беспилотники и находились украинские военные и иностранные добровольцы. Особый акцент был сделан на том, что якобы попадания были зафиксированы по позициям американских систем противовоздушной обороны Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также по одному из объектов Службы безопасности Украины, который, по словам Минобороны РФ, использовался Силами специальных операций.

Официальные представители оборонного ведомства России заявили, что все намеченные цели были "успешно поражены", хотя реальные доказательства этому, как обычно, отсутствуют. Такие сообщения имеют признаки информационно-психологической операции и призваны оправдать обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.

В то же время, по информации со стороны РФ, украинские войска в течение последних дней якобы ежедневно предпринимали попытки атак на приграничные регионы России с использованием десятков беспилотников. В частности, в ночь на 30 мая был зафиксирован запуск около 30 дронов, в то время как накануне, в ночь на 29 мая, силы противовоздушной обороны РФ сообщили о якобы сбитии 48 беспилотников.

Портал "Комментарии" уже писал, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, совершит нападение на страну НАТО в случае успеха в войне против Украины. Самая большая угроза — Литве, ведь агрессор может вторгнуться в это балтийское государство, чтобы проверить решимость западных союзников или подготовить почву для более масштабной агрессии.