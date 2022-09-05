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В Минобороны РФ эйфория: Шойгу придумал, как удержаться на посту министра

ВСУ продолжают давать отпор российской армии в Донецкой области, Шойгу приходится выдавать фейковые успехи, хватаясь продвижением оккупантов

сегодня, 17:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Министр обороны России Сергей Шойгу, который никак не может выполнить поставленные Путиным задачи, вновь отрапортовал, что российские оккупанты установили полный контроль над поселком Пески Донецкой области, который расположен недалеко от Донецкого аэропорта. Бои за поселок действительно практически не прекращаются и от поселка из-за шквала ударов российской артиллерии мало что осталось. Но вот только Сергей Шойгу забыл, что в его ведомстве уже минимум четыре раза ранее хвастались о взятии Песок. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.

В Минобороны РФ эйфория: Шойгу придумал, как удержаться на посту министра

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

Сергей Шойгу отчитался, что российская армия установила полный конороль над посёлком Пески 2 сентября. Но до этого уже минимум три человека говорили о том, что Россия оккупировала Пески.

Шойгу стоит напомнить, что россияне хвастались захватом Песок почти месяц назад. Тогда это сделал 4 августа замполит батальона 11-го полка так называемой "ДНР". Второй раз о "победном захвате" заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. 

Не упустил возможности похвастаться "успехом" российских военных глава Чечни Рамзан Кадыров. Он 21 августа рассказал о якобы захвате Песков.

Стоит отметить, что теперь Сергею Шойгу только и приходится, что выдумывать фейковые успехи, пытается удержаться в должности министра.

По данным Генштаба ВСУ, россиянам до сих пор не удалось установить полный контроль над поселком Пески. Там действительно идут ожесточенные бои, но ВСУ дают отпор агрессору.

Также издание "Комментарии" сообщало — кому адресованы новые угрозы Медведева – причем здесь распад России и ядерный шантаж.



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Источник: https://t.me/spravdi/16600
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