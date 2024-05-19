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В Минобороны рассказали, возможна ли уголовная ответственность за не обновление данных

18 мая начал действовать новый закон о мобилизации

сегодня, 00:35
Автор:
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Марьян Ощановский
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Военнообязанным, которые не обновят свои данные до 16 июля этого года, не грозит уголовная ответственность, сообщили в Министерстве обороны Украины.

В Минобороны рассказали, возможна ли уголовная ответственность за не обновление данных

В Украине усилили мобилизацию. Фото из открытых источников

В министерстве уточнили, что за не обновление данных мужчин могут привлечь только к административной ответственности.

В случае, если лицо не подаст в ТЦК обновленные данные, по отношению к нему будут рассматриваться нарушения по статьям 210 КУоАП (нарушение правил военного учета) и 210-1 КУоАП (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации).

По новому закону о мобилизации, который 17 мая подписал Владимир Зеленский, нарушение этих статей предусматривает штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином начались разговоры о переносе производственных мощностей из Китая в Индию. Понимая угрозу для себя от сближения США и Индии, Китай пытается понять готова ли Европа присоединиться к США в этом вопросе, считает кандидат экономических наук Иван Усс. По словам эксперта, теперь Китай должен решить для себя, готов ли до конца быть с Россией или ограничить поддержку РФ в обмен на то, что Запад не будет увеличивать инвестиции в Индию.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Запад предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия. По ее словам, ситуация на фронте в Украине критическая. Анналена Бербок назвала военную ситуацию на северо-востоке Украины "очень драматичной", поскольку Россия добивается успехов на поле боя.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/noviy-zakon-mobilizatsiyu-20-vidpovidey-poshireni-1716017863.html
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