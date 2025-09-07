В Минобороны объявили о важном решении для военных

Министерство обороны Украины заявило, что поддерживает исключение из законопроекта №13452 норм об усилении наказания для военных за неповиновение. Такое решение было принято после консультаций с профильными комитетами Верховной Рады и массовых протестов, которые прошли 5 сентября в Киеве, Львове, Днепре и других городах Украины.

Минобороны выступило против ужесточения наказаний для военных. Фото из открытых источников

В Минобороны подчеркнули, что дисциплина в армии должна основываться на справедливости, а не на более жестких санкциях. Министерство провело консультации с председателями парламентских комитетов по вопросам правоохранительной деятельности и нацбезопасности и пришло к выводу о поддержке военного омбудсмана, однако отметили об необходимости на доработку законопроекта о наказании.

"Министерство и парламентарии достигли договоренности о полной поддержке поданного в парламент Президентом Украины проекта закона "О Военном омбудсмане". Минобороны считает, что законопроект №13452 нуждается в доработке совместно с профильными комитетами ВРУ", — говорится в заявлении.

Против усиления ответственности выступили участники массовых акций, прошедших в нескольких городах Украины. В Киеве, по данным организаторов, собралось около тысячи человек. Они требовали отменить жесткие нормы не только в законопроекте №13452, но и в ранее принятых документах, в частности, законопроекте №8271 от 2022 года, установившем более суровое наказание за нарушение дисциплины.

В то же время главы профильных комитетов Верховной Рады Александр Завитневич и Сергей Ионушас подчеркнули, что законопроект №13452 был подготовлен по инициативе военного командования и получил поддержку Минобороны и Генштаба ВСУ. По их словам, начальник Генштаба генерал-майор Андрей Гнатов рассказал, что документ будет способствовать укреплению военной дисциплины и повышению боеспособности армии. Проект также поддержали СБУ, МВД, Офис Генерального прокурора и омбудсман Дмитрий Лубинец.

