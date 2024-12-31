В Министерстве единства призвали украинцев за границей праздновать Новый год по киевскому времени

Вице-премьер-министр и министр национального единства Алексей Чернышев обратился к находящимся за рубежом украинцам с призывом праздновать приход 2025 года по киевскому времени. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Алекскей Чернышов. Фото: 24 Канал

В своем обращении Чернышев подчеркнул важность единства среди украинцев, независимо от того, где они находятся. Он отметил, что украинцы, даже находясь вдали от Родины, остаются тесно связанными с родной землей.

"Неважно, в какой стране вы сейчас находитесь. Главное – оставаться украинцем душой и сердцем, чувствовать свою принадлежность к Украине и стремиться к лучшему будущему для нашего государства", – отметил он.

Вице-премьер также подчеркнул, что в следующем году Украина продолжит укреплять связи среди своих граждан, где бы они ни были.

"Только вместе мы можем справиться с любыми трудностями. Помните: Украина – это дом, и мы всегда ждем вас", – добавил Чернышев.

Напомним, что Алексей Чернышев был назначен вице-премьер-министром и министром национального единства Украины 3 декабря 2024 года. Он уже успел зарекомендовать себя в качестве компетентного специалиста в сфере управления, а также инициатора важных проектов, направленных на поддержание национальной сплоченности в сложные времена. Также, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал создание Министерства украинского единства, которое должно способствовать укреплению национальной идентичности и солидарности среди граждан Украины.

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