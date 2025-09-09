Рубрики
Недилько Ксения
Несмотря на постоянные атаки врага, энергосистема Украины работает стабильно, а потребители остаются со светом и теплом. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов.
В Минэнерго сообщили, удастся ли пережить российские обстрелы энергетики этой зимой
Украина готовится к четвертой военной зиме с четким планом и всеми необходимыми ресурсами. Энергетики ежедневно производят ремонты, создают региональные резервы оборудования и усиливают защиту объектов критической инфраструктуры.
Кроме того, на днях Украина получила очередной груз из Азербайджана – кабели, генераторы и трансформаторное оборудование, необходимое для быстрого восстановления поврежденных объектов. В целом с 2022 года Украина получила гуманитарную помощь в виде оборудования из более чем 30 стран мира.
В Министерстве отмечают, что благодаря совместным усилиям Минэнерго, Правительства, энергетических компаний и международных партнеров, украинская энергосистема готова к стабильному прохождению зимы, а все необходимые меры по безопасному, надежному и бесперебойному энергоснабжению приняты максимально эффективно и скоординировано.
