Несмотря на постоянные атаки врага, энергосистема Украины работает стабильно, а потребители остаются со светом и теплом. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов.

В Минэнерго сообщили, удастся ли пережить российские обстрелы энергетики этой зимой

"Благодаря слаженной работе диспетчеров, аварийных бригад и спасателей удалось оперативно локализовать последствия ночной атаки в Киевской области и избежать отключений потребителей. Все сотрудники были в укрытии, поэтому никто не пострадал", — отметил он.

Украина готовится к четвертой военной зиме с четким планом и всеми необходимыми ресурсами. Энергетики ежедневно производят ремонты, создают региональные резервы оборудования и усиливают защиту объектов критической инфраструктуры.

"Наша главная задача – обеспечить украинцев светом и теплом в зимний период. Мы делаем все возможное, чтобы даже в сложных условиях система оставалась стабильной и устойчивой", — подчеркнул первый заместитель Министра.

Кроме того, на днях Украина получила очередной груз из Азербайджана – кабели, генераторы и трансформаторное оборудование, необходимое для быстрого восстановления поврежденных объектов. В целом с 2022 года Украина получила гуманитарную помощь в виде оборудования из более чем 30 стран мира.

"Мы благодарны нашим международным партнерам за финансовую и техническую поддержку, которая помогает нам формировать резервы оборудования и гарантировать надежность работы энергосистемы в течение отопительного сезона", — добавил Артем Некрасов.

В Министерстве отмечают, что благодаря совместным усилиям Минэнерго, Правительства, энергетических компаний и международных партнеров, украинская энергосистема готова к стабильному прохождению зимы, а все необходимые меры по безопасному, надежному и бесперебойному энергоснабжению приняты максимально эффективно и скоординировано.

