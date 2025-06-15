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В МИДе отреагировали на удар по Кременчугу: что стало мишенью России

Россия атаковала Кременчуг ракетами и дронами.

сегодня, 15:00
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Slava Kot

В ночь на 15 июня Россия совершила очередную массированную атаку с использованием ракет и беспилотников атаковав Украину. Главной целью ударов стал город Кременчуг Полтавской области.

В МИДе отреагировали на удар по Кременчугу: что стало мишенью России

Реакция МИД Украины на удар по Кременчугу

Министерство иностранных дел отреагировало на российский удар по Кременчугу, указав, что эта ночь превратилась в "ночь ужаса" для местных жителей, ведь Россия атаковала город ракетами и дронами. Кроме того, целью России стали сельскохозяйственная и энергетическая инфраструктура, а от ударов пострадали гражданские объекты.

"Мишенями для поражения стали энергетическая и сельскохозяйственная инфраструктура. Взрывы и обломки повлекли за собой пожары, а также повреждения жилых зданий и транспортных средств. К счастью, жертв нет", — говорится в заявлении МИД Украины.

В министерстве призвали оказать влияние на Россию для окончания войны. Однако в МИДе отмечают, что на Москву слова не действуют, поэтому нужно усилить давление через санкции, а также усиления украинской армии.

"Россию не остановить только словами. Она понимает только язык силы. Сегодня мир должен ввести сильнейшие санкции, чтобы вынудить Россию к миру, а также укрепить обороноспособность Украины для защиты нашего народа", — добавили в МИД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия ударила по Полтавщине массированной атакой дронов и ракет. Сильнее всего пострадал Кременчуг, где раздавались серии взрывов.

Также "Комментарии" писали, что украинские дроны атаковали производство беспилотников в России в "Алабуге". Это место, где производят российские "Шахеды" для атак по Украине.



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Источник: https://x.com/mfa_ukraine/status/1934165182055424453
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