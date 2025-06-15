В МИДе отреагировали на удар по Кременчугу: что стало мишенью России

В ночь на 15 июня Россия совершила очередную массированную атаку с использованием ракет и беспилотников атаковав Украину. Главной целью ударов стал город Кременчуг Полтавской области.

Реакция МИД Украины на удар по Кременчугу

Министерство иностранных дел отреагировало на российский удар по Кременчугу, указав, что эта ночь превратилась в "ночь ужаса" для местных жителей, ведь Россия атаковала город ракетами и дронами. Кроме того, целью России стали сельскохозяйственная и энергетическая инфраструктура, а от ударов пострадали гражданские объекты.

"Мишенями для поражения стали энергетическая и сельскохозяйственная инфраструктура. Взрывы и обломки повлекли за собой пожары, а также повреждения жилых зданий и транспортных средств. К счастью, жертв нет", — говорится в заявлении МИД Украины.

В министерстве призвали оказать влияние на Россию для окончания войны. Однако в МИДе отмечают, что на Москву слова не действуют, поэтому нужно усилить давление через санкции, а также усиления украинской армии.

"Россию не остановить только словами. Она понимает только язык силы. Сегодня мир должен ввести сильнейшие санкции, чтобы вынудить Россию к миру, а также укрепить обороноспособность Украины для защиты нашего народа", — добавили в МИД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия ударила по Полтавщине массированной атакой дронов и ракет. Сильнее всего пострадал Кременчуг, где раздавались серии взрывов.

Также "Комментарии" писали, что украинские дроны атаковали производство беспилотников в России в "Алабуге". Это место, где производят российские "Шахеды" для атак по Украине.