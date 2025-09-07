В МИД Украины заявили о цинизме рекордной атаки России: что сделал Кремль

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на самую большую атаку России, в ходе которой против Украины было выпущено рекордное количество беспилотников и ракет – 818 воздушных целей. Сибига назвал действия Кремля "цинизмом" и подчеркнул, что это требует жесткой реакции международного сообщества.

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

В ночь на 7 сентября Россия нанесла самый масштабный удар с начала полномасштабной войны. В результате обстрелов погибли мирные жители, десятки человек получили ранения. Повреждена гражданская инфраструктура в Киеве, Одессе, Кременчуге, Кривом Рогу, Запорожье и ряде других городов. Впервые с февраля 2022 под ударом оказалось здание правительства Украины в Киеве, что в МИД назвали "серьезной эскалацией".

Сибига подчеркнул, что удары произошли именно в тот момент, когда президент США Дональд Трамп пытается продвинуть дипломатические усилия для остановки войны.

"Наибольший цинизм состоит в том, что эти жестокие нападения происходят именно тогда, когда президент Трамп прилагает все усилия для достижения мира. Но вместо того, чтобы ответить взаимностью на эти усилия и согласиться на встречу лидеров, Путин отвергает дипломатию и усиливает террор", — написал Сибига в X.

Глава МИД подчеркнул, что только усиление санкций, изоляция Москвы и усиление Украины могут остановить новые удары России.

"Российская военная машина работает на доходах от нефти и газа. Мы призываем наших союзников лишить ее финансирования, чтобы прекратить войну. "Антирекорды" российского террора требуют решительного ответа", — подытожил Сибига.

