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В МИД Украины сделали заявление о переговорах в Стамбуле с РФ: чего ждать Москве

Россия должна получить давление из-за отказа в переговорах в Стамбуле.

сегодня, 11:00
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Автор:
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Slava Kot

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал увеличить давление на Россию, которая встречей в Турции отказалась от безусловного прекращения огня, как на первом шаге для окончания войны.

В МИД Украины сделали заявление о переговорах в Стамбуле с РФ: чего ждать Москве

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига на платформе X подвел итоги встречи украинской и российской делегации в Стамбуле. По его словам, эта встреча показала поразительную разницу в мирном процессе между Украиной и Россией.

"Украина смотрит в будущее, сосредоточена на полном и немедленном прекращении огня, чтобы начать настоящий мирный процесс. Напротив, Россия полностью сосредоточена на прошлом, отвергая прекращение огня и постоянно говорит о стамбульских встречах 2022 года, пытаясь выдвинуть те же абсурдные требования, что и три года назад", — отметил Сибига.

По его словам, такая позиция России в переговорах свидетельствует о нежелании заканчивать войну. Поэтому глава МИД Украины призвал увеличить давление на РФ, чтобы в Кремле получили последствия и начали делать шаги к мирным переговорам.

"Это еще одна причина, почему давление на Россию должно быть усилено. Москва теперь должна осознать последствия препятствования мирному процессу", — добавил Сибига.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины объявили о последствиях для Путина, если Россия откажется от перемирия.

Также "Комментарии" писали о том, почему первый этап переговоров в Стамбуле последовал плану Путина. В ходе них состоялись прямые переговоры Украины и России, без предварительных условий и прекращения огня, как того требовал российский диктатор, хотя сначала Киев не принимал такие условия.



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Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/1924365879149469797
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