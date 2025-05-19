В МИД Украины сделали заявление о переговорах в Стамбуле с РФ: чего ждать Москве

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Slava Kot
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал увеличить давление на Россию, которая встречей в Турции отказалась от безусловного прекращения огня, как на первом шаге для окончания войны.
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников
Андрей Сибига на платформе X подвел итоги встречи украинской и российской делегации в Стамбуле. По его словам, эта встреча показала поразительную разницу в мирном процессе между Украиной и Россией.
По его словам, такая позиция России в переговорах свидетельствует о нежелании заканчивать войну. Поэтому глава МИД Украины призвал увеличить давление на РФ, чтобы в Кремле получили последствия и начали делать шаги к мирным переговорам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины объявили о последствиях для Путина, если Россия откажется от перемирия.
Также "Комментарии" писали о том, почему первый этап переговоров в Стамбуле последовал плану Путина. В ходе них состоялись прямые переговоры Украины и России, без предварительных условий и прекращения огня, как того требовал российский диктатор, хотя сначала Киев не принимал такие условия.
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