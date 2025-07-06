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В МИД ответили на одно из ключевых требований России: согласна ли Украина

Украина не примет условия России по уменьшению своей обороноспособности.

6 июля 2025, 13:10
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Автор:
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Slava Kot

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Украина не согласится на ограничения в оборонной сфере, как того требует Россия среди списка ключевых пунктов своего ультиматума для окончания войны в Украине.

В МИД ответили на одно из ключевых требований России: согласна ли Украина

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

Георгий Тихий в интервью политическому обозревателю Александру Нотевскому рассказал о возможности того, что Украина может пойти на условия РФ по обороноспособности страны.

"Никогда Украина не пойдет ни на какие ограничения своей обороноспособности. Это касается и Вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса и оборонной поддержки от партнеров", – сказал Тихий.

Спикер МИД подчеркнул, что Украина и дальше будет развивать свой оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, по словам Тихого, даже если среди членов НАТО нет общеприемлемого мнения о вступлении Украины в Альянс, это не значит, что Киеву можно диктовать какие-либо ограничения.

"У нас сейчас основной приоритет на всех переговорах — это привлечение инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс. Это взаимовыгодно нам и партнерам. Они получают доступ к совместному производству и технологиям. У Украины уже есть технологии, которых нет ни у кого", — пояснил Тихий.

Напомним, что среди многочисленных требований Путина были: нейтральный статус Украины, отказ от пяти областей, несмотря на то, что они не полностью оккупированы, вывод войск из этих областей, а также сокращение армии и вооружения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об информации о драке между Мединским и Умеровым на переговорах в Стамбуле. Спикер МИД объяснил ситуацию.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили о готовности завершить войну дипломатией и назвали условие.



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Источник: https://youtu.be/LbV2XFPhEv4?si=eV8s82ACjoE_-1_T
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