В МИД ответили на одно из ключевых требований России: согласна ли Украина

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Slava Kot
Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Украина не согласится на ограничения в оборонной сфере, как того требует Россия среди списка ключевых пунктов своего ультиматума для окончания войны в Украине.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников
Георгий Тихий в интервью политическому обозревателю Александру Нотевскому рассказал о возможности того, что Украина может пойти на условия РФ по обороноспособности страны.
Спикер МИД подчеркнул, что Украина и дальше будет развивать свой оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, по словам Тихого, даже если среди членов НАТО нет общеприемлемого мнения о вступлении Украины в Альянс, это не значит, что Киеву можно диктовать какие-либо ограничения.
Напомним, что среди многочисленных требований Путина были: нейтральный статус Украины, отказ от пяти областей, несмотря на то, что они не полностью оккупированы, вывод войск из этих областей, а также сокращение армии и вооружения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об информации о драке между Мединским и Умеровым на переговорах в Стамбуле. Спикер МИД объяснил ситуацию.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили о готовности завершить войну дипломатией и назвали условие.