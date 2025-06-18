В МИД Украины ответили на новое условие РФ для окончания войны

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на очередные ультиматумы Кремля по условиям окончания войны. Спикер МИД Георгий Тихий резко прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушка, призвавшего Киев к полному уничтожению всего западного оружия, которое получила Украина.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

Георгий Тихий на платформе X назвал новые требования России "абсурдными" и "неадекватными". По его словам, Кремль лишь показывает, что не желает окончания войны.

"Российские чиновники почти каждый день выдвигают новые абсурдные требования. Полная неадекватность. Москва демонстрирует полное неуважение усилий Соединенных Штатов для прекращения войны", — ответил Тихий.

Александр Грушко в интервью российским СМИ озвучил позицию Кремля по дальнейшему урегулированию войны в Украине. По его словам, Москва потребует, чтобы Украина уничтожила все образцы вооружения, поступившие от западных партнеров во время войны.

"Все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они (вооружения) должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантированы", — сказал Грушко.

Грушко также утверждал, что наличие западного оружия в Украине представляет угрозу не только России, но и государствам, которые это оружие передали. Кроме того, по его словам, дальнейшая военная помощь Киеву затягивает войну в Украине.

Напомним, что среди основных требований, которые озвучивал Путин для окончания войны, был отказ Украины от членства в НАТО, сокращение численности армии, а также отказ от четырех частично оккупированных областей и Крыма. Зеленский назвал такие требования России капитуляцией Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о двух факторах, которые заставят Путина пойти на мирные переговоры.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский призвал быть реалистами по поводу войны.