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В МИД Украины объявили о последствиях для Путина, если Россия откажется от перемирия

Андрей Сибига рассказал, что будет ожидать Путина в случае отказа от временного прекращения огня.

сегодня, 15:15
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Автор:
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Slava Kot

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия теряет возможность положить конец убийству и в очередной раз показывает главную цель Кремля – продолжать войну. По словам Сибиги, российский диктатор Владимир Путин должен понимать, какие его последствия будут ожидать в случае отказа от режима прекращения огня.

В МИД Украины объявили о последствиях для Путина, если Россия откажется от перемирия

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига принял онлайн-участие в министерской встрече в Лондоне вместе с коллегами из Великобритании, Испании, Италии, Германии, Польши, Франции и ЕС. Украинский министр рассказал, что россияне игнорируют предложение о полном и длительном прекращении огня с 12 мая и продолжают активные военные действия на фронте.

"Москва теряет еще одну возможность покончить с убийствами. Это еще раз демонстрирует, что единственная цель России — продолжать войну. В то же время Украина прилагает все усилия, чтобы прекратить войну и дать шанс дипломатии", — сказал Сибига.

Глава МИД напомнил, что Владимир Зеленский согласился на личную встречу с Владимиром Путиным, однако ответа из Кремля до сих пор нет. Как следствие, Сибига указал на последствия таких действий для российского диктатора.

"Мы обсудили с союзниками решительные шаги, включая санкции против банковского сектора, центробанка РФ, российской энергетики, которые могут быть предприняты одновременно с новыми пакетами оборонной помощи Украине. Путин должен понимать последствия отказа от мирных усилий и продолжения войны", — заявил Сибига.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы спрогнозировали, когда наступит временное перемирие на войне.

Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде заявили о тайных прямых переговорах Украины с Россией по поводу войны.



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Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/1921890423192047710
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