В МИД Украины объявили о последствиях для Путина, если Россия откажется от перемирия

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Slava Kot
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия теряет возможность положить конец убийству и в очередной раз показывает главную цель Кремля – продолжать войну. По словам Сибиги, российский диктатор Владимир Путин должен понимать, какие его последствия будут ожидать в случае отказа от режима прекращения огня.
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников
Андрей Сибига принял онлайн-участие в министерской встрече в Лондоне вместе с коллегами из Великобритании, Испании, Италии, Германии, Польши, Франции и ЕС. Украинский министр рассказал, что россияне игнорируют предложение о полном и длительном прекращении огня с 12 мая и продолжают активные военные действия на фронте.
Глава МИД напомнил, что Владимир Зеленский согласился на личную встречу с Владимиром Путиным, однако ответа из Кремля до сих пор нет. Как следствие, Сибига указал на последствия таких действий для российского диктатора.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы спрогнозировали, когда наступит временное перемирие на войне.
Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде заявили о тайных прямых переговорах Украины с Россией по поводу войны.
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