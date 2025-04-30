В МИД Украины назвали главное условие для мирных переговоров с Россией

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова на мирные переговоры с Россией в любом формате. Однако только в том случае, когда Кремль откажется от популизма и будет готов к реальному пути к миру.
Андрей Сибига. Фото из открытых источников
Андрей Сибига на платформе X опубликовал заявление, в котором объяснил, условия по которым Украина пойдет на мирные переговоры с Россией.
В качестве примера реальных мирных инициатив министр предложил России согласиться на подлинное прекращение огня на 30 дней или более длительный период, предусматривающий 60 и 90 дней режима тишины.
По словам Сибиги, Россия должна показать на практике желание для окончания войны, означающее возможность начать мирные переговоры.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина рассказали, как видят начало мирных переговоров между Украиной и Россией. Как указал Небензя, Кремль ожидает, что Запад заставит Зеленского принять условия Москвы.
Также "Комментарии" писали, что в МИД Украины выдвинули Путину предложение в ответ на его "перемирие" на День победы.
Новости