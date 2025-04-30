В МИД Украины назвали главное условие для мирных переговоров с Россией

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова на мирные переговоры с Россией в любом формате. Однако только в том случае, когда Кремль откажется от популизма и будет готов к реальному пути к миру.

Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига на платформе X опубликовал заявление, в котором объяснил, условия по которым Украина пойдет на мирные переговоры с Россией.

"Украина еще раз подтверждает свою готовность к мирным переговорам в любом формате, как только мы увидим, что Россия действительно готова к сложному пути к миру, а не только к мирному популизму или кратковременному пропагандистскому прекращению огня ради парада 9 мая", — написал Сибига.

В качестве примера реальных мирных инициатив министр предложил России согласиться на подлинное прекращение огня на 30 дней или более длительный период, предусматривающий 60 и 90 дней режима тишины.

По словам Сибиги, Россия должна показать на практике желание для окончания войны, означающее возможность начать мирные переговоры.

"Россия должна перестать говорить о своей готовности к миру и начать действовать, безоговорочно согласившись на реальное и крепкое прекращение огня. Когда замолчит оружие, можно начать переговоры – в любом формате, который принесет мир", — подытожил Сибига.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина рассказали, как видят начало мирных переговоров между Украиной и Россией. Как указал Небензя, Кремль ожидает, что Запад заставит Зеленского принять условия Москвы.

Также "Комментарии" писали, что в МИД Украины выдвинули Путину предложение в ответ на его "перемирие" на День победы.