В МИД сделали заявление об украинских военнопленных: что больше всего ужасает
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД сделали заявление об украинских военнопленных: что больше всего ужасает

По информации Андрея Сибиги, более 90% украинских пленных подвергаются пыткам в РФ

12 августа 2025, 12:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Более 90% украинских военнопленных, которые оказывались в российском плену, подвергались пыткам и издевательствам. Такое заявление сделал глава МИД Андрей Сибига, сообщает пресс-служба МИД.

В МИД сделали заявление об украинских военнопленных: что больше всего ужасает

Военнопленные. Фото: из открытых источников

"Наши военнопленные находятся там (в плену РФ — ред.) в абсолютно нечеловеческих условиях при отсутствии надлежащей медицинской помощи и возможности общаться с родными. Все они возвращаются в состоянии критического физического и психологического истощения", — отметил Андрей Сибига.

По его информации, 90% украинских военнопленных подвергаются пыткам со стороны России. По словам министра, Офис Генерального прокурора Украины зафиксировал более 175 тысяч военных преступлений.

Сибига акцентировал, что для РФ военные преступления являются инструментом ведения войны и отметил, что право перестает действовать там, куда ступает нога российского оккупанта.

Глава МИД отметил, Россия незаконно удерживает и принудительно перемещает гражданских лиц, в том числе преподает детей. И Россия целенаправленно разрушает гражданскую инфраструктуру. Человеческая жизнь не является ценностью для агрессора.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Коордштабе по вопросам обращения с военнопленными не исключают что украинских пленных могут удерживать на стратегических объектах в Чечне. Таким образом враг пытается защитить свои объекты. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" рассказал руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине готовят важное решение в отношении украинцев, вернувшихся из плена РФ: детали.




Источник: https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-ukrayina-tverdo-nalashtovana-vikoristati-vlasnij-girkij-dosvid-dlya-zapovnennya-progalin-mizhnarodnogo-gumanitarnogo-prava
