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В МИД РФ снова сходят с ума из-за Олимпийских игр в Париже: что говорят

Мария Захарова заявила, что РФ не вторгалась в Украину

8 июля 2024, 20:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала отказ российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Париже. Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил некоторым представителям страны-агрессора участвовать в Играх, но без флага и гимна.

В МИД РФ снова сходят с ума из-за Олимпийских игр в Париже: что говорят

Мария Захарова (фото из открытых источников)

В своем комментарии, приводимом Р-Спортом, Захарова обвинила цивилизованный мир в "расизме, нацизме, национализме и уничтожении спорта". Она заявила, что Россия не воюет с Украиной, а ведет борьбу с якобы агрессирующим Западом против России.

"Я слышу многое о политизации спорта, и у меня есть свое видение по этому поводу. Здесь две причины. Первое, это настоящий расизм, национализм, нацизм, когда по признаку крови и географической принадлежности людей отстраняют от чего-то, лишают прав.

А второй момент – это уничтожение мирового спорта. Если страну, которая дала столько мировому спорту, спортсменов, атлетов, тренеров, спортивных объектов, дважды проводила на самом высоком уровне Олимпийские игры, отстраняются от мирового спорта, то это значит, что мировой спорт разрушают.

Беларусь проходит то же самое, издеваются над спортсменами. За что? С одной стороны мы слышали редкие и безмозглые объяснения об агрессии. Только мы прекрасно понимаем, что это не агрессия России по отношению к Украине, а война Запада по отношению к нашей стране", — заявила Захарова.

В сети со слов Захаровой только посмеялись. Пользователи снова отметили ее любовь к крепким алкогольным напиткам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Песков прокомментировал идею Макрона об "олимпийском перемирии". Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала никаких официальных предложений от президента Франции Эммануэля Макрона по установлению перемирия во время проведения Олимпийских игр в Париже.



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Источник: https://rsport.ria.ru/20240707/zakharova-1958066384.html
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