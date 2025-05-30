В МИД раскрыли единственную цель переговоров с РФ в Стамбуле: детали

Украина заинтересована в проведении нового раунда переговоров с российской делегацией, которые, вероятно, состоятся 2 июня в Стамбуле. Цель таких переговоров – как можно быстрее завершить войну, желательно уже в этом году, заявил глава МИД Андрей Сибига во время пресс-конференции в Киеве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: УНН

Сибига подчеркнул, что Киев готов к прямому диалогу с Москвой о временном перемирии — независимо от его продолжительности: 30, 50 или 100 дней. По его словам, Украина ясно озвучила свою позицию еще во время последней встречи с РФ 16 мая в Стамбуле.

После той встречи украинская сторона передала россиянам свое видение будущих шагов, а также варианты достижения временного прекращения огня. Сейчас Украина ожидает от Кремля соответствующего документа — предварительного проекта "меморандума" — для ознакомления к началу следующего раунда переговоров.

Сибига отметил, что предоставление такого документа обещали как россияне, так и перед американской стороной. Заблаговременное получение этого "меморандума" позволит украинской делегации качественно подготовиться и иметь полномочия по конструктивной дискуссии.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, со своей стороны, также выразил осторожный оптимизм по поводу переговорного процесса. Он подчеркнул, что пока диалог продолжается, сохраняется надежда на продвижение.

Фидан считает, что даже обмен позициями по условиям перемирия между сторонами уже можно считать положительным сигналом.

Как уже писали "Комментарии", заключение перемирия между Россией и Украиной может состояться в 2025 году, однако президент РФ Владимир Путин намеренно затягивает переговорный процесс, стремясь выйти на соглашение по более выгодным для себя позициям, заявил политолог и руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.