В МИД назвали истинную причину удара РФ по Украине: какую цель преследует Путин

В ночь на 17 июня Украина оказалась под массированной атакой российских дронов и ракет, направленных против гражданских. Глава МИД Андрей Сибига считает, что целью Путина в атаке по Украине была попытка показать слабость лидеров G7, в том числе США.

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига на платформе X отреагировал на атаку по Украине. По его словам, российский диктатор Владимир Путин специально наносит удары по гражданским во время саммита "Группы семи".

"Путин делает это намеренно, как раз во время саммита G7. Он выражает полное неуважение к Соединенным Штатам и другим партнерам, призвавшим к прекращению убийств", — пишет Сибига.

Глава МИД отмечает, что Россия отвергает мирные предложения, а вместо этого хочет показать слабость мировых лидеров, в частности президента США Дональда Трампа, отказывающегося от давления на Путина для окончания войны.

"Россия не только отвергает прекращение огня или встречу лидеров для поиска решений и прекращения войны. Она цинично наносит удары по столице Украины, делая вид, что ищет дипломатические решения. Цель Путина очень проста: показать лидеров G7 слабыми. Лишь решительные шаги и реальное давление на Москву могут доказать его неправоту", — добавил Сибига

В ходе атаки по Украине основные удары произошли в Киеве и Одессе. Известно о сотнях раненых и десятках погибших гражданских.

Ранее портал "Комментарии" писали, что ракета пробила все девять этажей жилого дома. Может быть очень много погибших в Киеве.

Также "Комментарии" писали, что Трамп подверг критике Макрона после того, как преждевременно покинул саммит G7.