В МИД назвали истинную причину удара РФ по Украине: какую цель преследует Путин

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Slava Kot
В ночь на 17 июня Украина оказалась под массированной атакой российских дронов и ракет, направленных против гражданских. Глава МИД Андрей Сибига считает, что целью Путина в атаке по Украине была попытка показать слабость лидеров G7, в том числе США.
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников
Андрей Сибига на платформе X отреагировал на атаку по Украине. По его словам, российский диктатор Владимир Путин специально наносит удары по гражданским во время саммита "Группы семи".
Глава МИД отмечает, что Россия отвергает мирные предложения, а вместо этого хочет показать слабость мировых лидеров, в частности президента США Дональда Трампа, отказывающегося от давления на Путина для окончания войны.
В ходе атаки по Украине основные удары произошли в Киеве и Одессе. Известно о сотнях раненых и десятках погибших гражданских.
Ранее портал "Комментарии" писали, что ракета пробила все девять этажей жилого дома. Может быть очень много погибших в Киеве.
Также "Комментарии" писали, что Трамп подверг критике Макрона после того, как преждевременно покинул саммит G7.
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