logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В МИД назвали истинную причину удара РФ по Украине: какую цель преследует Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД назвали истинную причину удара РФ по Украине: какую цель преследует Путин

Путин намеренно атакует гражданских в Украине во время саммита G7, считает Сибига.

сегодня, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В ночь на 17 июня Украина оказалась под массированной атакой российских дронов и ракет, направленных против гражданских. Глава МИД Андрей Сибига считает, что целью Путина в атаке по Украине была попытка показать слабость лидеров G7, в том числе США.

В МИД назвали истинную причину удара РФ по Украине: какую цель преследует Путин

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига на платформе X отреагировал на атаку по Украине. По его словам, российский диктатор Владимир Путин специально наносит удары по гражданским во время саммита "Группы семи".

"Путин делает это намеренно, как раз во время саммита G7. Он выражает полное неуважение к Соединенным Штатам и другим партнерам, призвавшим к прекращению убийств", — пишет Сибига.

Глава МИД отмечает, что Россия отвергает мирные предложения, а вместо этого хочет показать слабость мировых лидеров, в частности президента США Дональда Трампа, отказывающегося от давления на Путина для окончания войны.

"Россия не только отвергает прекращение огня или встречу лидеров для поиска решений и прекращения войны. Она цинично наносит удары по столице Украины, делая вид, что ищет дипломатические решения. Цель Путина очень проста: показать лидеров G7 слабыми. Лишь решительные шаги и реальное давление на Москву могут доказать его неправоту", — добавил Сибига

В ходе атаки по Украине основные удары произошли в Киеве и Одессе. Известно о сотнях раненых и десятках погибших гражданских.

Ранее портал "Комментарии" писали, что ракета пробила все девять этажей жилого дома. Может быть очень много погибших в Киеве.

Также "Комментарии" писали, что Трамп подверг критике Макрона после того, как преждевременно покинул саммит G7.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/1934850238323302480
Теги:

Новости

Все новости