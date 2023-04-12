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В МИД Литвы назвали единственное место, где можно говорить с Путиным

Министр иностранных дел Литвы считает, что с Путиным следует говорить в Международном уголовном суде в Гааге.

сегодня, 13:20
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Автор:

Slava Kot

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что разговаривать с президентом России Владимиром Путиным можно только в Международном уголовном суде в Гааге. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Delfi.

В МИД Литвы назвали единственное место, где можно говорить с Путиным

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото из открытых источников

Нидерландская пресса спросила главу МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, не пора ли Западу сесть за один стол с Владимиром Путиным для проведения мирных переговоров, касающихся войны в Украине. На эти слова литовский политик ответил, что за стол переговоров можно сесть по-разному, вспомнив Японию, капитулировавшую перед США во Второй мировой войне, подписав документы на линкоре USS Missouri или когда это будут реальные переговоры между двумя странами.


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Однако, по мнению Ландсбергиса, такая ситуация изменилась, когда Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского лидера.

"Теперь когда Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, я не вижу другого места, чтобы сесть с ним, кроме Гааги", — отметил Габриелюс Ландсбергис.

Глава МИД Литвы напомнил, что мирные переговоры с Кремлем были и раньше, но не остановили Россию.

"В 2008 году Франции Николя Саркози говорил с Путиным о прекращении войны в Грузии. И каков был результат? Вторжение в Украину в 2014 г. Затем западные лидеры также начали переговоры о перемирии. И что было дальше?", — говорит Ландсбергис.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Австрия сообщила, арестует ли Путина, когда президент России прибудет в страну.

Также "Комментарии" писали о Дональде Трампе, заявившем, что видел любовь Путина к Украине.



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Источник: https://www.delfi.lt/ru/news/politics/glava-mid-litvy-ya-ne-vizhu-drugogo-mesta-gde-mozhno-bylo-by-pogovorit-s-putinym-krome-gaagi.d?id=93049543
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