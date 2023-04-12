В МИД Литвы назвали единственное место, где можно говорить с Путиным

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что разговаривать с президентом России Владимиром Путиным можно только в Международном уголовном суде в Гааге. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Delfi.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото из открытых источников

Нидерландская пресса спросила главу МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, не пора ли Западу сесть за один стол с Владимиром Путиным для проведения мирных переговоров, касающихся войны в Украине. На эти слова литовский политик ответил, что за стол переговоров можно сесть по-разному, вспомнив Японию, капитулировавшую перед США во Второй мировой войне, подписав документы на линкоре USS Missouri или когда это будут реальные переговоры между двумя странами.

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Однако, по мнению Ландсбергиса, такая ситуация изменилась, когда Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского лидера.

"Теперь когда Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, я не вижу другого места, чтобы сесть с ним, кроме Гааги", — отметил Габриелюс Ландсбергис.

Глава МИД Литвы напомнил, что мирные переговоры с Кремлем были и раньше, но не остановили Россию.

"В 2008 году Франции Николя Саркози говорил с Путиным о прекращении войны в Грузии. И каков был результат? Вторжение в Украину в 2014 г. Затем западные лидеры также начали переговоры о перемирии. И что было дальше?", — говорит Ландсбергис.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Австрия сообщила, арестует ли Путина, когда президент России прибудет в страну.

Также "Комментарии" писали о Дональде Трампе, заявившем, что видел любовь Путина к Украине.