В МИД КНДР сказали, законна ли отправка их войск на войну в Украину

Отправка северокорейских военных в Россию, по словам замминистра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чон Гю, не противоречила бы нормам международного права, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

Войска КНДР

"Если бы то, о чем пишут мировые СМИ, имело место, это соответствовало бы международному праву", — отметил он.

Ким Чон Гю также подчеркнул, что, несмотря на это, есть те, кто может считать такие действия незаконными. Дипломат отметил, что медиа распространяют информацию о возможном направлении северокорейских военных в Россию, однако Министерство иностранных дел КНДР не имеет непосредственной связи с военными делами и не считает нужным подтверждать такие заявления.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин, отвечая на вопрос о вероятности пребывания военных из КНДР в России, подчеркнул, что договор о стратегическом партнерстве между странами ратифицирован, и Россия не сомневается в серьезных намерениях Пхеньяна по сотрудничеству.

Кроме того, известно, что по данным украинской разведки, на согласование военных из Северной Кореи, которые Россия намерена задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель. По оценкам ГУР Минобороны, численность переброшенных в РФ северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала. Ответственным за контроль подготовки и адаптации войск КНДР Кремль назначил замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова. Отправленных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также средствами гигиены.



