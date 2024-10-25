В МИД КНДР сказали, законна ли отправка их войск на войну в Украину

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Ткачик Олеся
Отправка северокорейских военных в Россию, по словам замминистра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чон Гю, не противоречила бы нормам международного права, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).
Войска КНДР
Ким Чон Гю также подчеркнул, что, несмотря на это, есть те, кто может считать такие действия незаконными. Дипломат отметил, что медиа распространяют информацию о возможном направлении северокорейских военных в Россию, однако Министерство иностранных дел КНДР не имеет непосредственной связи с военными делами и не считает нужным подтверждать такие заявления.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин, отвечая на вопрос о вероятности пребывания военных из КНДР в России, подчеркнул, что договор о стратегическом партнерстве между странами ратифицирован, и Россия не сомневается в серьезных намерениях Пхеньяна по сотрудничеству.
Кроме того, известно, что по данным украинской разведки, на согласование военных из Северной Кореи, которые Россия намерена задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель. По оценкам ГУР Минобороны, численность переброшенных в РФ северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала. Ответственным за контроль подготовки и адаптации войск КНДР Кремль назначил замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова. Отправленных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также средствами гигиены.
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