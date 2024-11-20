logo

BTC/USD

94453.91

ETH/USD

3081.41

LTC/USD

84.27

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В МИД Италии спрогнозировали, когда завершится война в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД Италии спрогнозировали, когда завершится война в Украине

В Италии предполагают, что война в Украине может быть завершена уже в следующем году

20 ноября 2024, 11:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни считает, что война в Украине может завершиться в следующем году. В интервью изданию La Stampa он выразил уверенность, что новая администрация США продолжит поддерживать Киев, не подвергаясь давлению Москвы.

В МИД Италии спрогнозировали, когда завершится война в Украине

Италия

"Сам Зеленский оптимистично оценивает завершение войны в 2025 году, и я с ним согласен", — отметил Таяни.

По его словам, после окончания конфликта Украина станет членом НАТО и вступит в процесс вступления в Европейский Союз.

Кроме того, Таяни подчеркнул, что Италия придерживается принципа использования западного вооружения исключительно для обороны. Он подчеркнул, что Италия поставляет оружие Украине, но это исключительно в оборонных целях.

"Италия не находится в состоянии войны с Россией, и наша политика в этом вопросе отличается от других стран", — отметил он.

В то же время министр добавил, что понимает решение других стран по ударам вглубь территории РФ, но подчеркнул, что Италия не будет менять свою позицию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатора Владимир Путин якобы готов к переговорам с США по прекращению войны в Украине. По сообщению западных СМИ, Кремль четко очертил красные линии, предусматривающие отказ Киева от вступления в НАТО и исключающие значительные территориальные уступки. По данным пяти нынешних и бывших российских чиновников Россия может согласиться на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта. Трое из них уточнили, что возможен диалог по территориальному разделению части оккупированных областей – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости