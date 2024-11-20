Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни считает, что война в Украине может завершиться в следующем году. В интервью изданию La Stampa он выразил уверенность, что новая администрация США продолжит поддерживать Киев, не подвергаясь давлению Москвы.

Италия

"Сам Зеленский оптимистично оценивает завершение войны в 2025 году, и я с ним согласен", — отметил Таяни.

По его словам, после окончания конфликта Украина станет членом НАТО и вступит в процесс вступления в Европейский Союз.

Кроме того, Таяни подчеркнул, что Италия придерживается принципа использования западного вооружения исключительно для обороны. Он подчеркнул, что Италия поставляет оружие Украине, но это исключительно в оборонных целях.

"Италия не находится в состоянии войны с Россией, и наша политика в этом вопросе отличается от других стран", — отметил он.

В то же время министр добавил, что понимает решение других стран по ударам вглубь территории РФ, но подчеркнул, что Италия не будет менять свою позицию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатора Владимир Путин якобы готов к переговорам с США по прекращению войны в Украине. По сообщению западных СМИ, Кремль четко очертил красные линии, предусматривающие отказ Киева от вступления в НАТО и исключающие значительные территориальные уступки. По данным пяти нынешних и бывших российских чиновников Россия может согласиться на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта. Трое из них уточнили, что возможен диалог по территориальному разделению части оккупированных областей – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.



