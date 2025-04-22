В Меджлисе сообщили, что стоит за требованиями сдать Крым России

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Ткачик Олеся
Кремль довел до новой администрации США все свои "хотелки" еще 18 февраля, когда в Эр-Рияде впервые встретились представители российской и американской делегаций. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Рефат Чубаров
Впрочем, по его словам, президент США Дональд Трамп и его окружение оказались в ловушке, в которую попали исключительно по своей вине. Достаточно вспомнить поток доброжелательных месседжей в сторону кремлевского диктатора Владимира Путина и России, озвучиваемых ими еще задолго до начала переговоров.
Именно поэтому, по его убеждению, со стороны Украины должно сохраняться категорическое неприятие каких-либо, даже гипотетических, предложений о территориальных уступках Украины в обмен на мир. Понятно, что в таком случае не будет ни мира, ни будущего Украинского государства, добавил он.
Чубаров добавил, что Меджлис крымскотатарского народа исходит из неприемлемости как варианта признания де-факто контроля России над Крымом, так и, тем более, варианта международного признания российского статуса Крыма.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , на какой сценарий завершения войны может согласиться РФ.
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