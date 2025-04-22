В Меджлисе сообщили, что стоит за требованиями сдать Крым России

Кремль довел до новой администрации США все свои "хотелки" еще 18 февраля, когда в Эр-Рияде впервые встретились представители российской и американской делегаций. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Рефат Чубаров

"Сказать, что американская сторона была ошеломлена "хотелками" Кремля, это ничего не сказать. Здесь были все требования, которые раньше озвучивались Путиным: и денацификация, и демилитаризация, и не вступление Украины в НАТО и, разумеется, международное признание российскими всех оккупированных украинских земель, включая Крым", — подчеркнул Чубаров.

Впрочем, по его словам, президент США Дональд Трамп и его окружение оказались в ловушке, в которую попали исключительно по своей вине. Достаточно вспомнить поток доброжелательных месседжей в сторону кремлевского диктатора Владимира Путина и России, озвучиваемых ими еще задолго до начала переговоров.

"Теперь, как мне кажется, администрация Трампа тестирует руководство и политикум Украины, организуя различные вбросы на тему территориальных уступок со стороны Украины, без которых, мол, невозможно будет завершить российско-украинскую войну и достичь устойчивого мира", — подчеркнул Чубаров.

Именно поэтому, по его убеждению, со стороны Украины должно сохраняться категорическое неприятие каких-либо, даже гипотетических, предложений о территориальных уступках Украины в обмен на мир. Понятно, что в таком случае не будет ни мира, ни будущего Украинского государства, добавил он.

Чубаров добавил, что Меджлис крымскотатарского народа исходит из неприемлемости как варианта признания де-факто контроля России над Крымом, так и, тем более, варианта международного признания российского статуса Крыма.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , на какой сценарий завершения войны может согласиться РФ.



